Культура

О банных жителях и о чудесах крестьянской избы смогут узнать гости «Михайловского» на выходных

08.08.2025 12:42|ПсковКомментариев: 0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в эти выходные, 9 и 10 августа, можно посетить не только традиционные обзорные и тематические экскурсии, постоянные экспозиции и многочисленные художественные выставки, но и несколько интерактивных познавательных музейных занятий. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в службе информации Пушкинского заповедника.

Один из этих интерактивов — «Делу время, потехе час» — занятие из большой программы «И труд, и собственность, и время земледельца» в «Пушкинской деревне» в Бугрово.

Занятие «Делу время, потехе час» ведёт Ирина Богданова. Фото со страницы Пушкинского заповедника в социальной сети

«Эта программа во всех её составляющих очень популярна среди гостей Святогорья, особенно среди тех, кто приезжает в «Михайловское» на несколько дней из больших городов и зачастую не имеет и малейшего представления о деревенской жизни — ни о современной, ни, тем более, о той, какой жила всякая псковская крестьянская семья в пушкинские времена», — подчеркнули в Пушкинском заповеднике. — На занятии «Делу время, потехе час» речь пойдёт о необычном взгляде на обыденное, о сказках, которые живут не в книжках, а в каждом доме, в привычных вещах, которыми мы пользуемся каждый день. Жаль только, что почувствовать и рассмотреть эти чудеса может не каждый человек. Вот почему сложенные безымянными сказочниками народные сказки передаются из уст в уста на протяжении многих столетий — чтобы мы не забыли, что волшебство всегда рядом!», — говорят в «Михайловском». Ведёт занятие Ирина Богданова, специалист музея «Пушкинская деревня» по просветительной работе; 9 августа «Делу время…» состоится последний раз в этом сезоне.

Ещё одна программа, сеанс которой в эту субботу также станет последним в нынешнее лето — «Помню, как обрадовался сельской жизни, русской бане…». Проводят её в баньке Тригорского — мемориальной усадьбы приятелей и соседей Пушкина Осиповых и Вульфов.

Тригорская банька на картине Сергея Репина (1978) из фондов музея-заповедника «Михайловское»

В «Михайловском уточнили, что название программы — цитата из дневниковых записей Пушкина, в которых поэт вспоминает о первых впечатлениях от Михайловского, куда приехал 19-ти лет, «…вышед из Лицея». Разговор здесь ведётся о банных традициях от глубокой старины до пушкинского времени, и в основу сценария этого интерактива легли многочисленные фольклорные материалы о чудесных и, в то же время, страшноватых «банных жителях». Кроме того, участники «банного урока» смогут научиться вязать банные веники, заваривать душистые чаи на пахучих святогорских травах. Ведёт занятие Анна Банько, старший научный сотрудник Пушкинского заповедника.

Кроме того, в эти выходные жители и гости региона смогут побывать на арт-экскурсии артиста и театра кино Михаила Драгунова «Домовому» — памяти легендарного музейщика, первого послевоенного директора «Пушкинского уголка» С.С. Гейченко. Маршрут этой поэтической прогулки проходит по парку центральной усадьбы Пушкинского заповедника — мемориальному имению Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское».

Календарь событий 2025 года / август

 

Подробнее об этих и других событиях предстоящих выходных (время проведения той или иной программы, возрастные рекомендации для её участников) можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское», в разделе «Календарь событий → Август», под соответствующими числами. В службе музейной, экскурсионной и методической работы Пушкинского заповедника также порекомендовали сообщать о желании стать участником того или иного занятия заранее: небольшой музей в Бугрово или крошечная банька в Тригорском на один сеанс одновременно могут не более двадцати гостей.

Теги: #михайловское #экскурсия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
