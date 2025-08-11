Псковский музей приглашает на мастер-классы по ткачеству и росписи ложки

Псковский музей приглашает всех желающих на мастер-классы и экскурсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотография: Псковский музей-заповедник
13 августа (среда)
Палаты у Сокольей башни
- 11:00 – Мастер-класс по росписи ложки.
- 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».
14 августа (четверг), 15 августа (пятница)
Палаты у Сокольей башни
- 11:00 – Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».
- 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».
15 августа (пятница)
Двор Постникова
- 12:00 – Культурно-просветительская программа «Археологи о древнем Пскове».
16 августа (суббота)
Палаты у Сокольей башни
- 11:00 – Мастер-класс по ткачеству.
- 13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».
Двор Постникова
- 12:00 – Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».
17 августа (воскресенье)
Палаты у Сокольей башни
- 11:00 – Мастер-класс «Игрушки-стригушки».
Двор Постникова
- 12:00 – Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».
- 18:00 – Мероприятие, посвящённое празднованию трёх Спасов, «СПАСибо за всё!».
Запись на мероприятия в Палатах у Сокольей башни по телефону: +78112331390 (доб. 1).
Запись на мероприятия во Двор Постникова по телефонам: +78112292259; +78112292260; +79113580816.