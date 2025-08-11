Культура

Псковский музей приглашает на мастер-классы по ткачеству и росписи ложки

Псковский музей приглашает всех желающих на мастер-классы и экскурсии, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фотография: Псковский музей-заповедник

13 августа (среда)

Палаты у Сокольей башни

11:00 – Мастер-класс по росписи ложки.

13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».

14 августа (четверг), 15 августа (пятница)

Палаты у Сокольей башни

11:00 – Мастер-класс по набойке на ткани «Мастерство манерное».

13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».

15 августа (пятница)

Двор Постникова

12:00 – Культурно-просветительская программа «Археологи о древнем Пскове».

16 августа (суббота)

Палаты у Сокольей башни

11:00 – Мастер-класс по ткачеству.

13:00 – Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни».

Двор Постникова

12:00 – Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

17 августа (воскресенье)

Палаты у Сокольей башни

11:00 – Мастер-класс «Игрушки-стригушки».

Двор Постникова

12:00 – Экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова».

18:00 – Мероприятие, посвящённое празднованию трёх Спасов, «СПАСибо за всё!».

Запись на мероприятия в Палатах у Сокольей башни по телефону: +78112331390 (доб. 1).

Запись на мероприятия во Двор Постникова по телефонам: +78112292259; +78112292260; +79113580816.