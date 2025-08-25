Псковcкая обл.
Культура

Количество прослушиваний трека «3 сентября» Шуфутинского выросло на 89%

03.09.2025 10:20|ПсковКомментариев: 0

Количество прослушиваний трека «3 сентября» Михаила Шуфутинского за восемь месяцев 2025 года выросло на 89% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. С наступлением осени показатели должны увеличиться, сообщили в пресс-службе сервиса «МТС Музыка».

«С января по август 2025 года количество прослушиваний трека выросло на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что с наступлением осени показатели в очередной раз увеличатся. Так, в 2024 году число проигрываний песни в плеере с сентября по декабрь возросло на 233% относительно всех предыдущих месяцев. Подобная картина наблюдалась в 2023 году - рост на 87%», - сообщили в пресс-службе.

В 2025 году трек чаще всего включали в апреле, а меньше всего - в феврале. В 2024 году безусловным лидером по прослушиваниям стал сентябрь, за ним следовали октябрь и декабрь, пишет ТАСС

Трек «3 сентября», впервые исполненный Михаилом Шуфутинским в 1994 году, остается неизменным символом начала осени. «Песню «3 сентября» слушают многие, но я не могу объяснить, чем она так понравилась молодежи. Я не музыкальный критик, я спел ее так, как чувствовал. Как сейчас говорят молодые люди: «Зашла!». Вот она и зашла. В ней есть искренние моменты: каждый проходил через расставание, любовь, новые встречи - это обыкновенные человеческие чувства. Они всем важны и всем поняты, поэтому «3 сентября» оказалась у многих в сердце на долгие годы», - отметил Шуфутинский, его слова привели в пресс-службе.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
