Состоялась онлайн-премьера снятого на Талабских островах фильма «Жить»

Представляем вашему вниманию онлайн-премьеру документального фильма «Жить» (12+). Как рассказал Псковской Ленте Новостей режиссер Роман Рыжов, картину о школьном учителе Ольге Дмитриевой он снял на Талабских островах в Псковском районе в прошлом году.

«На просторах Псковского озера расположены Талабские острова. На одном из них живёт Ольга Михайловна — школьный учитель и экскурсовод. Вера и преданность своему делу помогают ей с достоинством преодолевать все сложности островной жизни», - сообщил Роман Рыжов.

24 августа состоялся премьерный показ фильма в историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василева в Пскове.