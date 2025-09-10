Культура

Выставка о жизни и трудовом пути Юрия Спегальского завершает работу в Пскове

Выставка «Великая Отечественная война в судьбе человека: архитектор Юрий Павлович Спегальский» 15 сентября завершает работу в главном здании Псковского музея-заповедника, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковской музей-заповедник

Выставка посвящена памяти и трудовому подвигу в военное время псковского и ленинградского архитектора-верхолаза, реставратора и художника Юрия Спегальского.

Посетители увидят подлинные и воспроизведенные копии документов, рисунки, фотографии, связанные с жизнью талантливого архитектора.

Выставочные экспонаты представлены из коллекций Псковского музея-заповедника, музеев Москвы и Санкт-Петербурга, фондов государственных архивов Псковской области и Санкт-Петербурга.