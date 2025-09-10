Культура

Выставка «Урок равновесия» откроется в музее-заповеднике «Изборск»

В доме-усадьбе купца Шведова 19 сентября откроется новая выставка из фондов музея «Урок равновесия», на которой будут представлены уникальные предметы для измерений длины и объема, а также приборы, раскрывающие историю весового дела в России: фунтовые безмены, безмены-кантарики, равноплечие коромысла, торговые весы советского периода, гири и чаши для взвешивания, сообщили Псковской Ленте Новостей в Изборском музее-заповеднике.

Измерения и всё, что с ними связано, с древнейших времен присутствуют в жизни любого человека. Рост, вес, меры объема – со всем этим мы знакомимся с детства. Сегодня мы используем метрическую систему измерения, взвешивая различные грузы в миллиграммах, граммах, килограммах, центнерах и тоннах. Однако так было не всегда. Наши предки использовали разнообразные меры, которые могли существенно отличаться в разных уголках страны и больше известны нам по пословицам и поговоркам: «на свой аршин мерить», «от горшка – два вершка», «косая сажень в плечах».

В дореволюционной России основными единицами веса были пуд, фунт, золотник и доля. Меры объема включали в себя ведро, четверик, гарнец и другие. Длина измерялась в верстах, саженях, аршинах, локтях, пядях и вершках.

По линейке, принадлежавшей царю Петру I, были изготовлены образцы мер длин – медный аршин и деревянная сажень. В 1723 году Петр Великий издал указ, по которому крупы, толокно, муку и солод продавали не мерой объема, а на вес – четвериком. Царский указ установил и единообразный материал для торговых гирь – чугун. Были изготовлены три эталона аршина, хранившихся в Санкт-Петербурге: хрустальный, стальной и медный. Весы, используемые в торговле, должны быть «заорленными», то есть проверенными.

В Российской империи работали крупные предприятия, которые изготавливали различные виды весов – от крохотных аптечных до огромных портовых. Переход на метрическую систему, которую мы используем сегодня, в России начал осуществляться только в 1918 году.