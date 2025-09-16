Культура

Концерт известного баяниста Юрия Шишкина состоится в Пскове

Концерт заслуженного артиста России, почётного профессора Шанхайской консерватории, баяниста Юрия Шишкина состоится в Пскове 26 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города Пскова.

Фото предоставили в управлении культуры администрации города Пскова

«Имя Юрия Васильевича широко известно и высоко ценится не только в России, но и за её пределами. Его концерты и творческие встречи производят неизгладимое впечатление на публику: в руках мастера баян звучит как целый оркестр, открывая неисчерпаемое богатство красок и тембров», - сообщили в управлении.

В концертной программе прозвучат произведения Дж. Россини, Ж. Бизе, А. Кусякова, В. Семёнова, В. Герасимова. Кроме того, музыкант проведёт мастер-классы для учащихся музыкальных школ города.

Концерт состоится 26 сентября в 17:00 в большом концертном зале Детской музыкальной школы №1. По вопросам посещения концерта обращаться по телефону: +7 953 248 80 11.