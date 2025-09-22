Культура

Псковский музей объявил выходной день на некоторых своих объектах

Псковский музей-заповедник объявил выходной день на нескольких объектах 22 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Сегодня выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;

Главное здание Псковского музея-заповедника;

Картинная галерея Псковского музея-заповедника;

Поганкины палаты;

Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;

Музей-квартира В.И. Ленина;

Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;

Музей-усадьба М.П. Мусоргского;

Музей-усадьба С.В. Ковалевской;

Музей истории города Печоры.

Но в этот день можно посетить: