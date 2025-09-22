Культура

Ульяновцы смогут перелистать письма родителей Пушкина вместе с хранителем музея-усадьбы «Михайловское»

Публичную online-лекцию «“Радуюсь удовольствию воротиться в Михайловское“. Михайловское в переписке родителей А.С. Пушкина» для посетителей Ульяновского областного краеведческого музея имени И.А. Гончарова завтра, 24 сентября, будут транслировать из псковского Святогорья — из Государственного Пушкинского заповедника.

Николай Томарев. Михайловское (19944). Из фондов музея-заповедника

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», подготовила и проведёт лекцию Юлия Узенёва — хранитель мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов, кандидат исторических наук. Состоится эта встреча в рамках работы лектория, который уже более шести лет — с января 2019-го — успешно функционирует на базе виртуального представительства музея-заповедника «Михайловское» в Ульяновской области.

Тема лекции выбрана не случайно, отметили в Пушкинском заповеднике: летом этого года исполнилось 250 лет со дня рождения Надежды Осиповны Пушкиной, урождённой Ганнибал — матери поэта, «прекрасной креолки», как называли её современники.

«Родители Александра Сергеевича часто проводили летние месяцы в псковском имении, рассказывает Юлия Узенёва. — Оттуда они часто писали письма, например, дочери, Ольге Павлищевой. В этих письмах они рассказывали о своей повседневной жизни в Михайловском — ведь это был милый их сердцу уголок, где чету окружали родственники и друзья-соседи. Эта переписка является для нас ценным источником информации: содержащиеся в ней сведения позволяют представить себе, как выглядела усадьба, как был организован быт родителей Пушкина, как складывались их взаимоотношения с детьми».

В Пушкинском заповеднике напомнили, что до нынешней весны подобные лекции проходили в гостеприимном «Доме Языковых» — филиале областного музея имени Гончарова. Реальные и виртуальные гости «Дома…» были слушателями более чем двадцати очень разных программ, среди которых «“Себя как в зеркале я вижу…”. Автопортреты и портреты А.С. Пушкина в экспозициях музея-усадьбы “Михайловское”», «Дуэль как поединок чести. Дуэли Пушкина», «История Святогорского монастыря после Пушкина (вторая половина XIX — начало XXI века)», «Письма и записки в романе А.С. Пушкина “Дубровский“». Однако с конца апреля этого года здание литературного музея закрыто на комплексную реставрацию. Несмотря на это, востребованный проект решено продолжать — пусть и в другой локации, подчеркнули в «Михайловском».