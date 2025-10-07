Культура

«Это реальный вклад в сохранение культурного наследия»: Татьяна Голикова о работе Пушкинского заповедника

В адрес директора Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» Георгия Василевича поступило благодарственное письмо из правительства Российской Федерации. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в службе информации музея, документ подписан заместителем председателя правительства, заместителем председателя Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 225-летия со дня рождения А. С. Пушкина Татьяной Голиковой.

Дмитрий Мясников. Михайловское (2015). Из фондов музея-заповедника

В письме, в частности, говорится: «В рамках подготовки и проведения празднования в 2021—2024 годах 225-летия со дня рождения А.С. Пушкина при участии Музея-заповедника А.С. Пушкина “Михайловское“ успешно реализована масштабная программа юбилейных мероприятий, в том числе общероссийская программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации. Это реальный вклад в сохранение культурного наследия нашей страны увековечения памяти нашего выдающегося соотечественника. Благодарю Вас за участие в подготовке и проведении юбилейных мероприятий и Ваш труд по популяризации творчества А.С. Пушкина, продвижению русского языка и культуры, традиционных духовно-нравственных ценностей».

В конце письма заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова пожелала директору «Михайловского» Георгию Васильевичу, равно и сотрудникам вверенного ему Пушкинского заповедника успехов, процветания, новых интересных идей и их блестящего воплощения.