Культура

Виктор Остренко о корректировках программы «Земский работник культуры»

Совсем недавно в Петрозаводске состоялось заседание постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов. Заместитель председателя регионального парламента, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, представитель одномандатного округа №10 Виктор Остренко в эфире радио ПЛН FM поделился итогами заседания и рассказал об инициативе внести изменения в программу «Земский работник культуры». Также он подробно рассказал о важности разработки новых мер поддержки работников культуры и особенностях реализации профильных программ в Псковской области.

- Виктор Владимирович, предыдущее заседание комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму состоялось в мае в Калининграде, а теперь в Петрозаводске. Оно тоже было плановым?

- Да, у нас обычно работа строится таким образом, что пленарные заседания проходят два раза в год. Мы готовим повестку, прорабатываем решения для того, чтобы наши старшие коллеги, представляющие непосредственно Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России, рассматривали на конференции те важные вопросы, которые были приняты на профильных комитетах.

Смотрите также Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада

- Вы озвучили инициативы от Псковской области. Одна из них касается программы «Земский работник культуры». Как известно, это один из инструментов привлечения кадров в сферу культуры. Разумеется, как и в других регионах Северо-Запада, для нас эта проблематика актуальна. Расскажите, в чем заключается эта инициатива и нашла ли она поддержку коллег из других регионов?

- Вопрос о программе «Земский работник культуры», который мы рассматривали в рамках комитета в Карелии, касался только его корректировок, так как положение о проекте вступило в силу. Наши коллеги из Новгородской области на предыдущих комитетах инициировали принятие этой федеральной программы по аналогии с проектами «Земский доктор» и «Земский учитель», которые призваны привлечь кадры в сферу здравоохранения и образования. Понятно, что в сельской местности и сфера культуры требует пополнения кадров. А программа «Земский работник культуры» - это возможность финансово поддержать людей, которые примут решение переехать в сельскую местность или найти возможность приезжать из города и предоставлять услуги в сфере культуры.

Программа действует уже год, и мы внимательно следим за её исполнением в каждом субъекте. Вместе с министерством культуры Псковской области мы нашли решения, которые помогли бы улучшить реализацию этой программы, чтобы она стала более привлекательной, чтобы у соискателей не было сдерживающих факторов для принятия решения в неё вступить.

Смотрите также Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО

- Какие примеры вы приводили?

- В обращении к министру культуры Российской Федерации Ольге Любимовой мы предлагаем предоставить возможность сельским работникам культуры, в случае увольнения, не полностью возвращать в федеральный бюджет субсидию, как это прописано в положениях о «Земском докторе» и «Земском учителе». Мы привели два примера, которые, на наш взгляд, имеют аргументы «за». Это случаи, когда человек решает поменять место жительства в пределах одного региона, например, из деревни в районный центр. Это также может быть миграция внутри профессионального сообщества или кадровые изменения в связи с улучшением условий работы для конкретного работника или учреждения, где его услуги более востребованы. Договор же предполагает, что человек должен быть привязан к своему рабочему месту в течение 5 лет. Это сдерживающий фактор, так как человек думает в размере своей профессиональной траектории. Важно, чтобы он понимал, какие условия являются ключевыми для подписания договора. И, на наш взгляд, должна быть вариативность в этом вопросе.

Второй момент, на который мы обратили внимание, - это значительное число семей военнослужащих, проживающих в районах. Супруги военнослужащих могут стать потенциальными соискателями и пополнить профессиональные кадры. Однако работа военных часто связана с высокой мобильностью. Даже военнослужащие из пограничных войск могут быть переведены из одного региона в другой. Это особенно актуально для таких регионов, как Псковская область. Мы не хотим ставить людей в несправедливое положение, когда они добросовестно выполняют свою работу, но вынуждены сменить место жительства по независящим от них обстоятельствам. В таких случаях они должны вернуть всю субсидию, которую им выдают.

Поэтому мы предложили министру культуры РФ обратить внимание на внутрирегиональную миграцию и предусмотреть для определенных категорий граждан возможность возврата субсидии пропорционально неотработанному времени. Это будет справедливо и, по сути, повторит условия программ «Земский доктор» и «Земский учитель». Чтобы создать более комфортные условия для соискателей и привлечь их к работе в сельских учреждениях, необходимо скорректировать саму программу.

- Коллеги с вами согласились?

- Мы всегда приглашаем на заседания нашего комитета представителей органов исполнительной власти. В этот раз присутствовал министр культуры Республики Карелии, и мы попросили его высказать своё мнение. Он подтвердил, что его коллеги тоже сталкиваются с похожими ситуациями.

Программа «Земский работник культуры» предусматривает закрепление человека за местом на 5 лет. Это частично является сдерживающим фактором при подписании договора. Если человек ответственный, и предполагает, что его могут вызвать на работу в другой регион, это помешает ему подписать договор. Поэтому, конечно же, и министр культуры Карелии, и депутаты из других регионов поддержали нас в этом начинании.

- Виктор Владимирович, а можно ли считать нормальной ситуацию, когда вы, представители законодательной власти, вносите коррективы в уже принятые программы? Возможно, речь идёт не об ошибках, а о разночтениях, которые жизнь выявляет и разрешает. Это обычная работа, стандартная практика? Это не значит, что представительные органы как-то в назидание исполнительным органам власти ведут свою работу?

- На мой взгляд, в этом и заключается функция представительной власти, наших законодательных органов. Каждый из нас, будучи в своей профессиональной деятельности погружённым в ту или иную тему, является коммуникатором с профессиональной средой, с теми, кто работает, что называется, «на земле» и сталкивается с несовершенством нормативных документов. Здесь ещё необходимо понимать, что субординация между различными уровнями власти в какой-то мере ограничивает действия местных органов исполнительной власти. Поэтому мы и берём на себя такую роль. Функция Парламентской ассоциации СЗФО в том и заключается, чтобы инициатива исходила не от отдельно взятого региона, а от всего округа. Все 11 субъектов Северо-Запада, схожих территориально, экспертно рассматривают тему, оценивают, насколько системный характер она носит и заслуживает ли внимания правительства и профильных министерств для внесения поправок и изменений в программы.

Всё, что мы обсуждаем в рамках нашего комитета, это живые вопросы. Мы выступаем проводниками интересов определенных профессиональных групп. В некоторых случаях вопросы поднимают коммерческие организации, которые работают, например, в сфере туризма. Они указывают нам на новые направления, требующие внимания законодателей. Например, в этот раз мы с коллегами обсуждали вопрос развития гастрономического туризма и возможности поддержки со стороны государства организаций, которые своей деятельностью привлекают туристов. А в дальнейшем это ведет к комплексному развитию не только туризма, но и фермерства, переработки, промышленности. Выстраиваются длинные цепочки всех заинтересованных в развитии этого направления в регионах. Все это имеет широкий смысл.

Беседовала Любовь Кузнецова