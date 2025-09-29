Общество

Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада

Постоянный комитет Парламентской Ассоциации Северо-Запада России по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, проводит заседание в Петрозаводске под председательством Виктора Остренко. В Республику Карелия приехали представители законодательных собраний всех 11 субъектов СЗФО. От Псковской области в работе комитета также участвует Андрей Маковский, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном Собрании депутатов.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

Депутаты намерены обсудить готовящиеся поправки в федеральные законы «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» и «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», а также законодательные инициативы, сформулированные в форме обращений в федеральные органы власти.

Речь пойдёт о введении в законодательство нового термина «гастрономический туризм», дополнении перечня работ, проводимых в рамках приспособления объектов культурного наследия к современному использованию, о необходимости модернизации региональных колледжей искусств и кадровом обеспечении учреждений культуры муниципального уровня. Предложения по двум последним вопросам на заседании представит Виктор Остренко.

Традиционно в работе парламентского комитета примут участие представители исполнительной власти и руководители профильных учреждений. Совместно с коллегами депутаты обсудят успешные региональные практики в сфере культуры и туризма, а также актуальные проблемы сохранения объектов культурного наследия и пути их решения.