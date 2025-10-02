Культура

Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО

Как усовершенствовать программу «Земский работник культуры», чтобы привлечь на село инициативные и талантливые кадры – этот вопрос стал одной из тем заседания постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, которое проходит в Петрозаводске под председательством Виктора Остренко с участием депутатов из всех регионов Северо-Запада, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Программа «Земский работник культуры» реализуется первый год, но, по словам региональных парламентариев, результаты уже заметны – единовременная компенсационная выплата стимулирует людей к переезду в сельскую местность и вакансии в муниципальных учреждениях культуры начинают заполняться.

Однако есть и сдерживающие факторы, влияющие на неготовность молодых специалистов к выбору работы на селе. По мнению Виктора Остренко, один из них – неурегулированность вопроса, связанного с возвратом денежных средств.

«Человек получает миллион рублей и пять лет должен отработать в одном учреждении культуры. Если же он по каким-то причинам разрывает трудовые отношения, то всю сумму, независимо от уже наработанного стажа, необходимо вернуть государству. Даже в тех случаях, когда специалист сохранил сферу деятельности, но, например, переехал из одного района в другой», – обозначил проблему председатель парламентского комитета.

Виктор Остренко привёл в пример еще одну жизненную ситуацию, связанную с вынужденной сменой места жительства:

«Эта проблема актуальна для Псковской области и других регионов, где проживают семьи военнослужащих. Жены военнослужащих опасаются заключать договор на работу по программе «Земский работник культуры», потому что при переводе мужа в другой регион, они будут вынуждены вернуть полную сумму полученной выплаты».

Министр культуры Республика Карелия Алексей Лесонен подтвердил, что для его региона все обозначенные проблемы также актуальны, отметив, что задача программы «Земский работник культуры» заключается не только в том, чтобы на пять лет закрепить человека на одном месте, но и в создании условий для профессионального движения кадров.

Чтобы привлечь большее количество желающих принять участие в программе «Земский работник культуры» депутаты считают целесообразным изменить условия предоставления выплаты, разрешив определённым категориям работников культуры возврат части полученных средств, пропорционально неотработанному периоду.

Кроме того, предлагается прописать возможность поменять место работы с сохранением ранее полученной выплаты, при условии что новое место работы остаётся в сфере культуры в населённом пункте с числом жителей до 50 тысяч человек внутри одного региона.

Эти инициативы члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму предлагают направить министру культуры РФ Ольге Любимовой. Подготовленное обращение будет рассмотрено на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.