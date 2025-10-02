Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Развитие Силово-Медведево
О новый местах для туристов
Как устроить свидание мечты?
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Воркаут в Пскове
ПЛН 25 лет
«Автомир Пскова» в честь 25-летия ПЛН
Поднять из руин Романова горка в Пскове
вишневый сквер
развивающие секции для детей
вкусно и полезно плавленый сыр
Гений уездного города
нацпроект меняет учреждения культуры
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 02.10.2025 10:370 Неделя корейской культуры K-fest пройдет в Пскове 02.10.2025 17:500 Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО 02.10.2025 16:360 Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста 02.10.2025 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана 02.10.2025 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове
 
 
 
Самое популярное 26.09.2025 08:352 Взрыв на железнодорожных путях произошел в Псковской области 26.09.2025 16:590 Взрыв на железнодорожных путях в Плюссе: что известно к этому часу 26.09.2025 09:590 Следователи и криминалисты выехали на место взрыва путей вблизи станции Плюсса 25.09.2025 14:315 В Пскове на Октябрьском проспекте сбита девочка. ФОТО 25.09.2025 22:380 Отопительный сезон в Псковской области начнётся на следующей неделе
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО

02.10.2025 17:50|ПсковКомментариев: 0

Как усовершенствовать программу «Земский работник культуры», чтобы привлечь на село инициативные и талантливые кадры – этот вопрос стал одной из тем заседания постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, которое проходит в Петрозаводске под председательством Виктора Остренко с участием депутатов из всех регионов Северо-Запада, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Программа «Земский работник культуры» реализуется первый год, но, по словам региональных парламентариев, результаты уже заметны – единовременная компенсационная выплата стимулирует людей к переезду в сельскую местность и вакансии в муниципальных учреждениях культуры начинают заполняться.

Однако есть и сдерживающие факторы, влияющие на неготовность молодых специалистов к выбору работы на селе. По мнению Виктора Остренко, один из них – неурегулированность вопроса, связанного с возвратом денежных средств.

«Человек получает миллион рублей и пять лет должен отработать в одном учреждении культуры. Если же он по каким-то причинам разрывает трудовые отношения, то всю сумму, независимо от уже наработанного стажа, необходимо вернуть государству. Даже в тех случаях, когда специалист сохранил сферу деятельности, но, например, переехал из одного района в другой», – обозначил проблему председатель парламентского комитета.

Виктор Остренко привёл в пример еще одну жизненную ситуацию, связанную с вынужденной сменой места жительства:

«Эта проблема актуальна для Псковской области и других регионов, где проживают семьи военнослужащих. Жены военнослужащих опасаются заключать договор на работу по программе «Земский работник культуры», потому что при переводе мужа в другой регион, они будут вынуждены вернуть полную сумму полученной выплаты».

Министр культуры Республика Карелия Алексей Лесонен подтвердил, что для его региона все обозначенные проблемы также актуальны, отметив, что задача программы «Земский работник культуры» заключается не только в том, чтобы на пять лет закрепить человека на одном месте, но и в создании условий для профессионального движения кадров.

Чтобы привлечь большее количество желающих принять участие в программе «Земский работник культуры» депутаты считают целесообразным изменить условия предоставления выплаты, разрешив определённым категориям работников культуры возврат части полученных средств, пропорционально неотработанному периоду.

Кроме того, предлагается прописать возможность поменять место работы с сохранением ранее полученной выплаты, при условии что новое место работы остаётся в сфере культуры в населённом пункте с числом жителей до 50 тысяч человек внутри одного региона.

 

Эти инициативы члены постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму предлагают направить министру культуры РФ Ольге Любимовой. Подготовленное обращение будет рассмотрено на ближайшей конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Пресс-портрет
Остренко Виктор Владимирович Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов
Теги: #Псковское областное Собрание депутатов
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Удобен ли единый платежный документ?
В опросе приняло участие 171 человек
02.10.2025, 19:200 Лебединый привал в Тригорском заснял сотрудник Пушкинского Заповедника 02.10.2025, 19:050 Ограничение скорости будет действовать на пяти участках трассы Р-23 «Псков» 2 октября 02.10.2025, 19:000 Автомобиль BELGEE X70 получил рестайлинг 02.10.2025, 18:450 «Великий, могучий»: Господа-товарищи — обращения на современном русском языке
02.10.2025, 18:300 Псковичи могут предложить свой вопрос на Большой этнографический диктант 02.10.2025, 18:150 «Пастырь»: Пророк Иона 02.10.2025, 18:120 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 2 октября 02.10.2025, 18:000 Дополнительный набор идет в развивающие секции Пскова
02.10.2025, 17:510 Сервис ФНС для самозанятых «Мой налог» второй день работает со сбоями 02.10.2025, 17:500 Сдерживающие факторы и новые возможности привлечения кадров в сферу культуры обсудили депутаты СЗФО 02.10.2025, 17:440 Сова стала любимицей в псковской детской больнице. ВИДЕО 02.10.2025, 17:410 На улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове ограничат движение на переезде
02.10.2025, 17:350 Дождливая погода ожидается после 6 октября в Псковской области 02.10.2025, 17:340 Парламентарии Северо-Запада поддержали ужесточение антиалкогольного законодательства 02.10.2025, 17:310 «Три мудреца»: Где взять денег? ВИДЕО 02.10.2025, 17:300 Жители Псковской области могут присоединиться к треку «Наставничество»
02.10.2025, 17:260 Профинансировать модернизацию колледжей культуры в рамках нацпроекта предложили региональные депутаты 02.10.2025, 17:200 В преддверии Дня учителя педагогов города Пскова чествовали в ПИЛГ 02.10.2025, 17:100 Пожилой мужчина пытался украсть коньяк в Великих Луках 02.10.2025, 17:000 Псковский эколог Сергей Елизаров финишировал в триатлоне Ironman быстрее чем за 10 часов
02.10.2025, 17:000 День в истории ПЛН. 2 октября 02.10.2025, 16:530 Контрольный выезд в округ №4: деньги для школы, новая котельная и свет в лесополосе 02.10.2025, 16:480 День учителя отметили торжественным мероприятием в псковской филармонии 02.10.2025, 16:360 Фотофакт: Стену Окольного города в Пскове ремонтируют возле Ольгинского моста
02.10.2025, 16:330 Сертификат в ресторан могут выиграть псковичи в фотоконкурсе «Ты дома!» 02.10.2025, 16:240 В Вологодской области застрелили волка, пробравшегося на территорию детского сада 02.10.2025, 16:110 Стругокрасненский суд оштрафовал оскорбившую и ударившую инспектора ДПС женщину 02.10.2025, 16:010 Выставка «По платью видно, кто идёт» о культуре народа сето завершила работу в Музее Мирового океана
02.10.2025, 15:490 В Локне дополнительно отремонтируют две улицы 02.10.2025, 15:380 Псковичка выиграла конкурс талантов в Москве в рамках «Мисс Россия-2025» 02.10.2025, 15:320 Леонида Слуцкого вновь избрали на пост председателя ЛДПР 02.10.2025, 15:300 Минопромторг намерен расширить список автомобилей, разрешенных в такси
02.10.2025, 15:200 Псковская область вошла в число 15 субъектов, успевших в срок реформировать унитарные предприятия 02.10.2025, 15:190 Собрания избранных. ИНФОГРАФИКА 02.10.2025, 15:100 Сбер: Порядка 500 псковских семей с детьми приобрели жильё по льготной программе за восемь месяцев 2025 года 02.10.2025, 15:030 Россияне до 14 лет смогут въехать в Белоруссию и Абхазию только по загранпаспорту
02.10.2025, 15:010 Псков участвует в конкурсе за звание столицы Тотального диктанта 02.10.2025, 15:000 Правительство РФ одобрило повышение сборов за охоту 02.10.2025, 14:590 «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой. ВИДЕО 02.10.2025, 14:500 И кинооктябрь впереди: псковичам представили онлайн-премьеры середины осени
02.10.2025, 14:480 Богатую коллекцию картин и документов получил в дар Пушкинский заповедник от праправнуков Евпраксии Вульф 02.10.2025, 14:350 Благотворительный концерт «За достойный труд наставников!» состоится в Пскове 02.10.2025, 14:270 В России появятся новые дорожные знаки 02.10.2025, 14:170 До +12 градусов прогнозируют в Псковской области 3 октября
02.10.2025, 14:120 Возле школы в дагестанском селе произошла стрельба, есть пострадавшие 02.10.2025, 14:070 Росстандарт утвердил первый ГОСТ на глэмпинги 02.10.2025, 14:000 Около 40 беременных псковских студенток получили выплату в размере 100 тысяч рублей 02.10.2025, 13:560 34-летнюю великолучанку в черном ищут в южной столице области
02.10.2025, 13:550 «Дневной дозор»: Сельхозярмарки — дань традиции или рабочий инструмент продаж? 02.10.2025, 13:500 Водопровод реконструируют на улице Вокзальной в Пскове 02.10.2025, 13:410 Сотни тысяч детей мигрантов в России не учатся в школах — глава СПЧ 02.10.2025, 13:310 В Псковской области отменили режим ЧС из-за переувлажнения почвы
02.10.2025, 13:280 Неработающие псковские пенсионеры могут получить налоговые вычеты по доходам с вкладов 02.10.2025, 13:240 Магнитная буря на Земле продолжается третий день 02.10.2025, 13:200 Арбитражная управляющая рассказала о ситуациях с наследством при банкротстве 02.10.2025, 13:140 Школы с высокими образовательными результатами отметят знаком качества
02.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Три мудреца»: Где взять денег? 02.10.2025, 12:580 Команды СЗФО и Беларуси по боксу встретятся на турнире в Великих Луках 02.10.2025, 12:490 Билайн запустил бесплатную подписку на связь и объявил новый праздник 02.10.2025, 12:480 Названы имена наставников псковского Литературного пространства молодых поэтов
02.10.2025, 12:400 Можно ли изымать единственное жилье умершего должника при банкротстве, ответила арбитражный управляющий 02.10.2025, 12:370 Эстония предупредила об очередях на границе с Россией из-за новой системы погранконтроля 02.10.2025, 12:290 Соглашение о сотрудничестве подписали псковские юристы и отделение «Деловой России» 02.10.2025, 12:190 Движение автотранспорта ограничат на улицах Луговая и Плехановский посад в Пскове
02.10.2025, 12:100 На органно-вокальный концерт «Дар небес» приглашают псковичей 4 октября 02.10.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Банкротство и точка»: Банкротство, связанное с наследственной массой 02.10.2025, 11:530 Министр просвещения РФ наградил великолукского педагога знаком «Почетный наставник» 02.10.2025, 11:460 Два автомобиля и две хозпостройки сгорели в Красногородске
02.10.2025, 11:380 Не просто ремонты: как нацпроект «Семья» меняет учреждения культуры и детсады 02.10.2025, 11:380 Инициативы регионов в сфере культуры и туризма обсуждают депутаты Северо-Запада 02.10.2025, 11:261 Интерактив: Обвал арок на фасаде дома на Максима Горького 02.10.2025, 11:220 Скончался главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов
02.10.2025, 11:210 Движение на участке улицы Широкой в Великих Луках временно прекратят 02.10.2025, 11:080 «Семерка» горела на проспекте Гагарина в Великих Луках 02.10.2025, 11:070 Продолжается розыск пропавшего жителя Пскова с двумя шрамами 02.10.2025, 11:040 Илон Маск стал первым человеком на Земле с состоянием $500 млрд
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru