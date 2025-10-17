Культура

Математический кабинет имени Ковалевской открыли в Великолукском медколледже

В начале октября в Великолукском медицинском колледже торжественно открыли математический кабинет имени Софьи Ковалевской, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

«В отремонтированной светлой аудитории в оформлении использованы портреты первой женщины – профессора математики, цитаты о жизни и математике. Целая стена посвящена ключевым датам научной биографии Софьи Ковалевской. Открытие кабинета прошло в праздничной обстановке, участие в событии приняла участие Светлана Белюкова, заведующий Музеем-усадьбой С.В. Ковалевской, директор колледжа Александр Шулаев, студенты и преподаватели», - рассказали в музее.

К открытию студенты подготовили программу о жизни Софьи Ковалевской, в которой прозвучали ее стихи, была показана инсценировка фрагмента из жизни женщины-математика. Для студентов 1 курса была проведена математическая викторина.

Следующая встреча со студентами медицинского колледжа состоится 22 октября уже в Полибино, для них подготовлена экскурсионная программа по усадьбе.

Напомним, на юге Псковской области находится усадьба Полибино: единственный в мире музей Софьи Ковалевской, первой в мире женщины — профессора математики и первой в нашей стране женщины — члена-корреспондента Академии наук.