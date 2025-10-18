Культура

Вторая часть выставки о сожженных деревнях открылась в псковской библиотеке

Сегодня, в День памяти жителей сожженных деревень Псковской области, в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове состоялось открытие второй части выставки «И была здесь деревня: летопись сожженных деревень Псковской и Витебской областей», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Новая экспозиция продолжает работу, начатую в прошлом году. Ранее на выставке были представлены 12 муниципальных образований.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Выставка посвящена одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны — массовому уничтожению деревень и мирных жителей в ходе карательных операций. Материалы для нее специалисты отдела регионоведения и центра по сохранению исторической памяти собирали на протяжении двух лет в рамках совместного с Витебской областью плана, приуроченного к 80-летию Победы.

Организаторы поделились горьким фактом, установленным в ходе исследования: точное официальное число сожженных деревень Псковской области до сих пор неизвестно. Данные варьируются, но по последним подсчетам эта цифра превышает 5 тысяч.

День памяти жителей сожженных деревень — особая скорбная дата для региона. За годы оккупации на территории современной Псковской области были уничтожены почти 400 000 мирных жителей. По предварительным оценкам, в годы войны на территории России были сожжены около 10 тысяч деревень, и половина из них — именно в Псковской области.

Основой для создания первой части выставки стала книга из серии «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Псковская область: Сборник архивных документов».

Напомним, также 22 октября в Пскове состоялось открытие выставки архивных документов «История одной деревни». Экспозиция, развернутая в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов, посвящена трагедии тысяч уничтоженных населенных пунктов, рассказанной на примере одной – деревни Горушка Дновского района.