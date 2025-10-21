Общество

В Пскове открылась выставка «История одной деревни» в память о сожженных фашистами жителях

22 октября, в День памяти жителей сожженных деревень, в Пскове состоялось открытие выставки архивных документов «История одной деревни». Экспозиция, развернутая в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов, посвящена трагедии тысяч уничтоженных населенных пунктов, рассказанной на примере одной – деревни Горушка Дновского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

По данным Книги памяти, за годы оккупации на Псковской земле было уничтожено более пяти тысяч деревень. Каждая пятая из них так и не возродилась. Выставка призвана сохранить память об этих трагедиях.

Открывая выставку, директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова подчеркнула, что Горушка была выбрана не случайно. Ее история стала одним из центральных сюжетов при создании самого музея.

«4 января 1944 года в деревне Горушка в один день было уничтожено свыше 120 человек. В центре нашей истории – трагедия жительницы Евдокии Ивановны Беляевой, в семье которой в тот страшный день погибло пятеро детей. Она сама чудом выжила», – рассказала Наталья Исакова.

Благодаря исследованиям в муниципальных архивах Дновского округа и Санкт-Петербурга организаторам удалось проследить послевоенную судьбу Евдокии Беляевой. Выяснилось, что одна из ее дочерей также чудом спаслась, и до конца своих дней Евдокия Беляева приезжала в родную деревню, где до сих пор сохранился ее дом.

«Мы выехали в эту деревню, посетили памятный знак на месте трагедии и записали воспоминания местных жителей. Это деревня, где живет память, передающаяся из поколения в поколение», – отметила директор архива.

Она добавила, что задача выставки и подобных исследований – сохранить правду о зверствах нацистов, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Помимо истории мирных жителей, экспозиция рассказывает и о вкладе жителей деревни Горушка в Победу: более 30 человек были призваны на фронт.

Одним из страшных свидетельств, хранящихся в архиве, стало письмо Михаила Лунева, который в 1944 году чудом выжил при сожжении деревни. Трагедия Горушки обернулась личной драмой и для солдат, вернувшихся с войны. Так, учитель Дмитрий Алексеев, демобилизованный по ранению в 1944 году, узнал, что вся его семья – жена и трое маленьких детей – погибли от рук фашистов.

После войны на месте массового расстрела был установлен памятник. Сегодня память о погибших хранят их потомки и исследователи, которые по крупицам восстанавливают историю с помощью архивных документов, многие из которых теперь можно увидеть на выставке.