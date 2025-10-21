Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
От яблока до яблони
ПЛН 25 лет
развивающие секции для детей
вишневый сквер
О новый местах для туристов
Денис Иванов об округе №15
Господин Рейтингомер
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Как устроить свидание мечты?
Гений уездного города
Вакансии Россети
Нам любые дОроги дорОги...
Альфа-Банк и «Серебряный старт»
нацпроект меняет учреждения культуры
 
 
 
ещё Общество 21.10.2025 10:580 Дожди и снег могут начаться на следующей неделе — Тала Нещадимова 22.10.2025 18:290 День в истории ПЛН. 22 октября 22.10.2025 18:200 Мероприятия в честь Дня памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском районе 22.10.2025 18:170 Школьники и следователи Пскова присоединились к акции «Дни белых журавлей» 22.10.2025 18:080 «Онлайн-брифинг»: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. ВИДЕО 22.10.2025 17:560 Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников
 
 
 
Самое популярное 16.10.2025 22:000 Врач дал рекомендации по употреблению витамина D в зимний период 16.10.2025 12:487 В России назвали размер зарплаты бедных 17.10.2025 14:540 Интерактив: Несанкционированный водный объект 20.10.2025 08:410 Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе «Великий Новгород – Псков» 19.10.2025 20:200 Стали известны подробности драки замгубернатора Вологодской области с псковским предпринимателем
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове открылась выставка «История одной деревни» в память о сожженных фашистами жителях

22.10.2025 17:47|ПсковКомментариев: 0

22 октября, в День памяти жителей сожженных деревень, в Пскове состоялось открытие выставки архивных документов «История одной деревни». Экспозиция, развернутая в Музее истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 годов, посвящена трагедии тысяч уничтоженных населенных пунктов, рассказанной на примере одной – деревни Горушка Дновского района, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

По данным Книги памяти, за годы оккупации на Псковской земле было уничтожено более пяти тысяч деревень. Каждая пятая из них так и не возродилась. Выставка призвана сохранить память об этих трагедиях.

Открывая выставку, директор Государственного архива Псковской области, член Общественной палаты РФ Наталья Исакова подчеркнула, что Горушка была выбрана не случайно. Ее история стала одним из центральных сюжетов при создании самого музея.

«4 января 1944 года в деревне Горушка в один день было уничтожено свыше 120 человек. В центре нашей истории – трагедия жительницы Евдокии Ивановны Беляевой, в семье которой в тот страшный день погибло пятеро детей. Она сама чудом выжила», – рассказала Наталья Исакова.

Благодаря исследованиям в муниципальных архивах Дновского округа и Санкт-Петербурга организаторам удалось проследить послевоенную судьбу Евдокии Беляевой. Выяснилось, что одна из ее дочерей также чудом спаслась, и до конца своих дней Евдокия Беляева приезжала в родную деревню, где до сих пор сохранился ее дом.

«Мы выехали в эту деревню, посетили памятный знак на месте трагедии и записали воспоминания местных жителей. Это деревня, где живет память, передающаяся из поколения в поколение», – отметила директор архива.

Она добавила, что задача выставки и подобных исследований – сохранить правду о зверствах нацистов, чтобы подобные трагедии никогда не повторялись. Помимо истории мирных жителей, экспозиция рассказывает и о вкладе жителей деревни Горушка в Победу: более 30 человек были призваны на фронт.

Одним из страшных свидетельств, хранящихся в архиве, стало письмо Михаила Лунева, который в 1944 году чудом выжил при сожжении деревни. Трагедия Горушки обернулась личной драмой и для солдат, вернувшихся с войны. Так, учитель Дмитрий Алексеев, демобилизованный по ранению в 1944 году, узнал, что вся его семья – жена и трое маленьких детей – погибли от рук фашистов.

 

После войны на месте массового расстрела был установлен памятник. Сегодня память о погибших хранят их потомки и исследователи, которые по крупицам восстанавливают историю с помощью архивных документов, многие из которых теперь можно увидеть на выставке. 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Менять летние шины на зимние обязательно до 1 декабря. А как вы понимаете, что пора переобуваться?
В опросе приняло участие 80 человек
22.10.2025, 18:290 День в истории ПЛН. 22 октября 22.10.2025, 18:200 Мероприятия в честь Дня памяти жителей сожженных деревень прошли в Псковском районе 22.10.2025, 18:190 Вторая часть выставки о сожженных деревнях открылась в псковской библиотеке 22.10.2025, 18:170 Школьники и следователи Пскова присоединились к акции «Дни белых журавлей»
22.10.2025, 18:080 «Онлайн-брифинг»: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области. ВИДЕО 22.10.2025, 18:010 Псковские налоговики проводят встречи с трудовыми коллективами 22.10.2025, 17:560 Аналитика RED Security: 41% россиян верит уловкам киберпреступников 22.10.2025, 17:470 В Пскове открылась выставка «История одной деревни» в память о сожженных фашистами жителях
22.10.2025, 17:430 ДТП произошло на круговом перекрестке у Псковской областной прокуратуры 22.10.2025, 17:410 Как в сказке 22.10.2025, 17:310 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков. ВИДЕО 22.10.2025, 17:260 Стипендию от 25 до 50 тысяч рублей в месяц обещают псковским выпускникам в вузах МВД 
22.10.2025, 17:180 Реставраторы восстановили картину Бориса Смирнова «Солнечный день» в Пскове 22.10.2025, 17:150 СОБЫТИЕ: Газ пришел в 15 домовладений островской деревни Глушни 22.10.2025, 17:130 Наталия Соколова: Некоторые дети сейчас считают активность «минус-вайбом» 22.10.2025, 17:070 Пенсионерка незаконно зарегистрировала иностранца из Прибалтики в Печорах
22.10.2025, 17:030 Госдума приняла во втором чтении проект о призыве в течение года 22.10.2025, 16:520 Сергей Вострецов: Детей оболванивают холеные бабенки без мозгов из сериалов 22.10.2025, 16:420 Скандал с червяком в школьном супе оказался шуткой юной россиянки 22.10.2025, 16:390 «Десятка» столкнулась с Volvo на улице Народной в Пскове
22.10.2025, 16:370 Жители Пскова стали в 1,5 раза чаще донатить стримерам — аналитики 22.10.2025, 16:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 22 октября 22.10.2025, 16:300 Андрей Царев рассказал, как в Пскове появился первый центр для «необучаемых» детей 22.10.2025, 16:220 Свыше 1700 кг сливочного масла и сметаны вернули в Беларусь из Псковской области
22.10.2025, 16:200 С администрации Дедовичского района хотят взыскать почти 86 млн рублей субсидии 22.10.2025, 16:020 Идеи для свиданий подсказали псковичам 22.10.2025, 16:000 От книг пушкинского времени до записок Гейченко: в «Михайловском» завершает работу выставка новых поступлений в музейные фонды 22.10.2025, 15:590 Великолучанину назначили административный арест за тонировку на стеклах
22.10.2025, 15:590 Государство просит помощи у россиян? Дайджест экономических новостей 22.10.2025, 15:570 Почти 16 тысяч неипотечных сделок с недвижимостью заключили в СЗФО в сервисах Сбера в третьем квартале 22.10.2025, 15:540 Бывший мэр Пскова Александр Прокофьев: Клаусу Эберлю принадлежит очень значимая заслуга 22.10.2025, 15:400 Экс-замминистра обороны Тимур Иванов готов отправиться штурмовиком на СВО
22.10.2025, 15:330 Фотофакт: Памятник автобусу-труженику сменил прописку в Пскове 22.10.2025, 15:170 Александр Козловский: Отдельное внимание в федеральном бюджете уделено технологическому лидерству страны 22.10.2025, 15:140 В Псковской области задержаны два криминальных авторитета. ВИДЕО 22.10.2025, 15:130 До +10 градусов и дождь прогнозируют в Псковской области 23 октября
22.10.2025, 15:020 В Новоржеве подросток угнал «ВАЗ» и был пойман полицией 22.10.2025, 15:000 ​​Преференции для студентов вузов ФСИН перечислили псковским абитуриентам  22.10.2025, 14:490 Россиянам рассказали, когда ждать выгодных новогодних вкладов 22.10.2025, 14:390 Антон Мороз: Для Любятово особенно актуальна тема транспортной доступности
22.10.2025, 14:340 В России ввели частичные ограничения на работу WhatsApp* и Telegram 22.10.2025, 14:320 «Итэкс» оштрафовали на четыре тысячи за неисправную сигнализацию в красногородском интернате 22.10.2025, 14:220 «Дневной дозор»: Нужны ли россиянам длинные новогодние выходные? 22.10.2025, 14:110 Мошенники начали выводить похищенные у россиян деньги через их знакомых
22.10.2025, 14:050 Пациент сбежал из кареты скорой помощи на улице Юбилейной в Пскове. ВИДЕО 22.10.2025, 13:530 Девушки-абитуриенты из Псковской области могут получить специальность в вузах ФСБ  22.10.2025, 13:440 Сергей Вострецов: Проверка маткапитала на «Госуслугах» — ключевой шаг к защите прав детей на жилье 22.10.2025, 13:370 Псковичам предлагают нарисовать «Елку Победы» для коллекционных открыток
22.10.2025, 13:310 Виктор Антонов: Сегодня достаточно три-четыре дня отдыха на Новый год 22.10.2025, 13:230 Юные псковские спортсмены вновь побывали на шоу четырехкратного олимпийского чемпиона 22.10.2025, 13:210 В прокуратуре псковичам рассказали об условиях целевого поступления в ведомственные вузы 22.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области
22.10.2025, 13:030 Умер основатель псковского Центра лечебной педагогики Клаус Эберль 22.10.2025, 12:530 Александр Котов о Дне памяти жителей сожженных деревень: Страдания этих людей не должны быть забыты 22.10.2025, 12:500 Суд вынес приговор великолукским вандалам, разгромившим остановку в Новосокольниках 22.10.2025, 12:400 Псковский район закупает отечественный экскаватор-погрузчик
22.10.2025, 12:290 Валерий Гарбузов: ПЛН концентрирует внимание на новом не только в области, но и в мире 22.10.2025, 12:220 Годовщину присвоения звания города воинской славы отметят в Великих Луках 22.10.2025, 12:110 В «ЛизаАлерт» рассказали о поисках пропавшей в псковской Черехе пенсионерки  22.10.2025, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»
22.10.2025, 11:590 В отделе по конвоированию псковского УФСИН прошел учебно-методический сбор 22.10.2025, 11:460 Росгвардейцы задержали похитителя косметики и продуктов в псковском ТЦ 22.10.2025, 11:380 Брифинг: Обучение и трудоустройство в УФСБ, УМВД, УФСИН и прокуратуру Псковской области 22.10.2025, 11:370 В Печорах готовятся к установке обновленного иконостаса в церкви Сорока Севастийских мучеников
22.10.2025, 11:340 Лучшее место в Пскове для ценителей баранины 22.10.2025, 11:240 Фотофакт: Деревья обрезают у псковского ТЦ «Максимус» 22.10.2025, 11:240 Просрочку обнаружили в великолукском магазине «Хороший» 22.10.2025, 11:210 Жить на пенсию планируют лишь 2% псковичей — опрос
22.10.2025, 11:160 Интерактив: Наглядный пример культуры псковских водителей 22.10.2025, 11:100 40 предпринимателей Пскова получили предупреждение о нелегальной занятости 22.10.2025, 11:010 Для абитуриентов-гуманитариев с марта могут ввести обязательный ЕГЭ по истории 22.10.2025, 10:510 ФСБ публикует видео задержания гражданки РФ и Украины в Пскове по обвинению в содействии терроризму
22.10.2025, 10:450 В псковских медучреждениях введено ограничение зарплат заместителей и бухгалтеров 22.10.2025, 10:380 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Татарское иго и Господин Псков 22.10.2025, 10:320 Парижский музей Лувр вновь открылся для посетителей после кражи 22.10.2025, 10:210 Жителей сожженных деревень вспоминают 22 октября в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru