Культура

Выставка «Добрые дела судебных приставов Псковской области» откроется 30 октября

В преддверии 160-летия со дня основания службы судебных приставов России в библиотеке имени Ивана Василева 30 октября откроется выставка, посвященная добрым делам и благотворительным инициативам сотрудников управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления..

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Экспозиция расскажет о социально значимых проектах, участии приставов в волонтерском движении, помощи детям, пожилым людям и животным. Посетители смогут узнать больше о людях, которые не только исполняют закон, но и вносят вклад в развитие общества, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Мероприятие призвано показать, что работа судебного пристава — это не только исполнение решений суда, но и ежедневное проявление человеческого участия, отзывчивости и милосердия. На выставке представят фотографии и материалы о благотворительных акциях, донорских инициативах, а также истории о спасенных питомцах и добрых делах, совершенных по зову сердца.

Часы работы экспозиции «Добрые дела судебных приставов Псковской области»: с 10:00 до 22:00.