Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Центр талантов» проходит в Пскове

Всероссийский конкурс-фестиваль искусств «Центр талантов-2026» стартовал в Доме офицеров Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры администрации города, фестивально-конкурсная программа объединила более тысячи участников из разных регионов России и зарубежья.

Конкурс проходит в рамках фестиваля «На ветрах истории и современности». На торжественном открытии с приветственным словом к участникам и гостям обратилась начальник управления культуры администрации города Пскова Дарья Алейникова.

Особым событием открытия стал концерт-подарок «Лучшие традиции карельской культуры» — на сцене выступил народный хор Петрозаводского музыкального колледжа имени К. Э. Раутио. Зрители познакомились с самобытной культурой Карелии через песни, хореографию и музыкальные традиции.

Фестиваль этого года посвящён Году единства народов России. Участники представляют творческие номера, отражающие богатство национальных культур и традиций.

Впереди — конкурсные дни, мастер-классы и яркие выступления, объединяющие талантливых участников со всей страны.