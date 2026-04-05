Псковские и абхазские учреждения культуры и образования договорились сотрудничать

Учреждения культуры и образования Псковской области и Республики Абхазия договорились о сотрудничестве. Церемонии подписания ряда соглашений состоялись в Сухуме, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.
На площадке кабинета министров Республики Абхазия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между образовательными школами двух стран. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр образования Псковской области Александр Сорокин, министр просвещения Республики Абхазии Хана Гунба и другие официальные лица.
Документ между Печорской лингвистической гимназией и Гудаутской средней школой №4 имени О. Ч. Гвазава подписали директор Олег Кузьминых и директор Манана Ардзинба.
Соглашение между Пушкиногорской средней общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина и Гудаутской средней школой №5 имени Д. К. Кобахия подписано руководителями учреждений Олегом Степановым и Саидом Гунба.
Партнерством предусмотрены организация и проведение совместных мероприятий: выставок, презентаций, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, мастер-классов, направленных на обмен опытом и внедрение передовых практик, а также укрепление партнерских связей. Запланированы реализация совместных образовательных программ и проектов, обмен педагогическим опытом и учебно-методическими материалами, внедрение инновационных подходов в обучении, проведение совместных выездных мероприятий, профильных и оздоровительных лагерей, учебных сборов, экспедиций.
Также руководитель регионального министерства обратил внимание на необходимость формирования тесных связей между педагогами, детьми и министерствами по вопросам повышения квалификации и участия в совместных образовательных мероприятиях, а также пригласил абхазских коллег на Форум учителей русского языка и литературы.
Также в этот деньо взаимодействии договорились Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и Национальная библиотека Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир. Подписи под документом поставили руководители учреждений — Лариса Егорова и Борис Чоларий соответственно.
Библиотеки планируют организовывать и проводить совместные культурно-просветительские и образовательные мероприятия, конференции, круглые столы. Сотрудничество предполагается развивать с помощью онлайн-встреч, обмена научно-методической информацией, цифровыми материалами по краеведению и страноведению, в том числе информационными ресурсами на родном языке для поддержки соотечественников за рубежом.
Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в составе делегации Российской Федерации работает в Республике Абхазия. Ключевое мероприятие — Международный экономический форум «Абхазия — инвестиции в будущее». Форум организован в целях развития экономического сотрудничества, демонстрации инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций.
