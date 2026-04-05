Псковские и абхазские учреждения культуры и образования договорились сотрудничать

Учреждения культуры и образования Псковской области и Республики Абхазия договорились о сотрудничестве. Церемонии подписания ряда соглашений состоялись в Сухуме, сообщили Псковской Ленте Новостей в правительстве Псковской области.

На площадке кабинета министров Республики Абхазия состоялось подписание соглашений о сотрудничестве между образовательными школами двух стран. В торжественной церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, министр образования Псковской области Александр Сорокин, министр просвещения Республики Абхазии Хана Гунба и другие официальные лица.

Документ между Печорской лингвистической гимназией и Гудаутской средней школой №4 имени О. Ч. Гвазава подписали директор Олег Кузьминых и директор Манана Ардзинба.

Соглашение между Пушкиногорской средней общеобразовательной школой имени А. С. Пушкина и Гудаутской средней школой №5 имени Д. К. Кобахия подписано руководителями учреждений Олегом Степановым и Саидом Гунба.

Партнерством предусмотрены организация и проведение совместных мероприятий: выставок, презентаций, семинаров, круглых столов, научно-практических конференций, мастер-классов, направленных на обмен опытом и внедрение передовых практик, а также укрепление партнерских связей. Запланированы реализация совместных образовательных программ и проектов, обмен педагогическим опытом и учебно-методическими материалами, внедрение инновационных подходов в обучении, проведение совместных выездных мероприятий, профильных и оздоровительных лагерей, учебных сборов, экспедиций.

«Образование выступает одной из ключевых сфер, способствующих стиранию границ и укреплению взаимопонимания между народами. Каждое совместное начинание, обмен профессиональным опытом и воспитание нового поколения, которому вы открываете мир знаний, служат прочной основой для развития дружественных отношений. Говоря о перспективах развития дальнейшего взаимодействия, хочу отметить, что Псковская область готова предложить к реализации проекты, направленные на укрепление исторической памяти о подвигах предков и современников, чьи судьбы неразрывно связали историю России и Абхазии, рассмотреть возможность внедрения в систему образования цифровых сервисов и региональных информационных систем», — выступил Александр Сорокин.

Также руководитель регионального министерства обратил внимание на необходимость формирования тесных связей между педагогами, детьми и министерствами по вопросам повышения квалификации и участия в совместных образовательных мероприятиях, а также пригласил абхазских коллег на Форум учителей русского языка и литературы.

«Ваш визит — свидетельство плодотворного взаимодействия между нашими странами. Система образования — фундамент крепкого государства. В рамках нашего сотрудничества уже проведен ряд совместных мероприятий. В целях сохранения исторической памяти наши дети приняли совместное участие в конкурсе на тему "Герои Великой Отечественной войны“ и Герои Отечественной войны народов Абхазии». Нас объединяет не только общее настоящее, но и историческая память. Сегодня перед нами стоят новые задачи, время требует от нас не просто сохранить достигнутое, но и поднять на более качественный уровень. Пусть наша сегодняшняя встреча станет еще одним шагом к укреплению взаимоотношений между нашим странами», — сказала Хана Гунба.

Также в этот деньо взаимодействии договорились Псковская областная универсальная научная библиотека имени В. Я. Курбатова и Национальная библиотека Республики Абхазия имени И. Г. Папаскир. Подписи под документом поставили руководители учреждений — Лариса Егорова и Борис Чоларий соответственно.

«Цель нашего сотрудничества — объединение усилий в части сохранения культурного потенциала и наследия, развитие добрососедства, взаимопонимания, информационно-библиотечного пространства, повышение роли библиотек как субъектов межгосударственного сотрудничества. Будем обмениваться опытом с коллегами. У каждой библиотеки свое культурное и литературное наследие, но нас объединяет Александр Пушкин», — сказала гендиректор псковской библиотеки Лариса Егорова.

Библиотеки планируют организовывать и проводить совместные культурно-просветительские и образовательные мероприятия, конференции, круглые столы. Сотрудничество предполагается развивать с помощью онлайн-встреч, обмена научно-методической информацией, цифровыми материалами по краеведению и страноведению, в том числе информационными ресурсами на родном языке для поддержки соотечественников за рубежом.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в составе делегации Российской Федерации работает в Республике Абхазия. Ключевое мероприятие — Международный экономический форум «Абхазия — инвестиции в будущее». Форум организован в целях развития экономического сотрудничества, демонстрации инвестиционного потенциала республики, привлечения инвестиций.

