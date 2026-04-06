Лидер рок-группы «Обе-рек» Денис Михайлов дал концерт в псковской «Норе»

Концерт лидера российской рок-группы «Обе-рек» Дениса Михайлова прошел в баре «Нора» в Пскове 5 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступление состоялось в рамках тура, приуроченного к 22-летию коллектива.

«Обе-рек» – российская рок-группа, играющая альтернативный рок, основанная в Воронеже в 2003 году. Коллектив создал Денис Михайлов вместе с Максимом Литвиновым, Алексеем Авериным и Александром Калининым. В 2007 году группа выпустила дебютный альбом «Колея», который принёс им известность и позволил стать хедлайнерами воронежского фестиваля «Шурф». В том же году музыканты выступили на международном фестивале «Воздух» в Петрозаводске и на концерте «Герой нашего времени» в Лужниках. Песни «Колея» и «Река» попали в ротацию «Нашего радио». В 2008 году вышел второй альбом «...Ты», а клип на заглавную композицию попал в ротацию телеканала A-one. Группа была номинирована на премию RAMP-2009.

Среди последующих работ коллектива – альбомы «Зажигалка» (2014), «Здесь» (2016) и «Сердце» (2018).