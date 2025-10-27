Культура

Песни, сказки и куклы-обереги: музейщики «Михайловского» провели просветительскую программу в Великих Луках

Вчера, 31 октября, сотрудники Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» провели два музейных занятия в Великих Луках. Как сообщает служба информации Пушкинского заповедника, участниками одного из них стали члены клуба молодых инвалидов «Верные друзья», а на втором побывали первокурсники Великолукского механико-технологического колледжа. Обе встречи прошли в рамках музейного проекта «Есть память обо мне».

Музейный педагог Дарина Дементьева разучивает с членами клуба «Верные друзья» хороводные игры. Фото предоставлено музеем-заповедником

«В ходе нашей культурно-просветительской программы, её участники познакомились с воспоминаниями крестьян о «зуёвском барине» Александре Сергеевиче и передали ему поклон. Также они послушали старинные псковские песни «Не было ветров», «Пойдём девки в жито» и сказки «Царь Салтан» и «Сказка о рыбаке и рыбке», которые в своё время записал в псковских пушкинских местах известный русский этнограф Василий Чернышёв», — рассказала методист Пушкинского заповедника по музейно-образовательной деятельности Надежда Шабловская

Музейщики научили своих гостей играть в хороводные игры «Дударь», «Тетёра», «Растяпа», бытовавшие в пушкинские времена в Святогорье. А заключительной частью программы стал мастер-класс по изготовлению традиционной игрушки. Участники встречи смастерили обережную куклу-верёвочницу, которая, по поверью, приносит своим владельцам здоровье.

Занятия проходили в аудиториях детской школы искусств «Центр», администрация которой уже не первый год помогает музею проводить подобные встречи, с благодарностью отметили в Пушкинском заповеднике.