В Пскове наградили юных победителей I Областного конкурса «Яркочитание»

Торжественная церемония награждения победителей и призёров I Областного конкурса чтецов прозы для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Яркочитание» прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Конкурс, который проходил с 20 января по 20 апреля, посвятили 200-летию со дня рождения учёного, писателя и собирателя русских народных сказок Александра Афанасьева. Организаторы — Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих имени Александра Бологова и Псковская областная универсальная научная библиотека имени Валентина Курбатова при поддержке министерства культуры Псковской области.

В рамках конкурса участники читали вслух отрывки из русских народных сказок и отправляли видеозаписи своих выступлений. Темой конкурса стали «Жемчужины русского фольклора — народные сказки». Целью мероприятия организаторы назвали создание условий для личностного развития и социализации детей и подростков с ОВЗ, повышение интереса к чтению, приобщение к искусству художественного чтения, а также развитие и совершенствование средств речевого общения и коммуникации.

Победителями в возрастной категории 1–4 классы стали:

Вероника Александровская («Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Смирнова» города Невеля);

Василий Александров («Центр специального образования №1», структурное подразделение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №5»);

Марина Васильева («Центр специального образования №2»);

Сергей Васильев («Центр специального образования №2»);

Виталий Котосонов («Идрицкая средняя общеобразовательная школа»);

Полина Кудрас («Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района»).

Полина Лешина («Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»);

Максим Шиян («Центр специального образования №1», структурное подразделение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №6»);

Алиса Яковлева («Центр специального образования№1», структурное подразделение «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №7»).

В категории 5–7 классы победили:

Маргарита Дьякова («Центр специального образования №2»);

Валерия Кудрас («Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Печорского района»);

Елизавета Мальчукова («Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат»);

Марина Фальковская («Красногородская специальная (коррекционная) школа-интернат»);

Алексей Марцинкевич («Опочецкая специальная (коррекционная) школа – интернат»);

Андрей Радионов («Центр специального образования №2»);

Анастасия Фёдорова («Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», Школьное отделение НОДА);

Виктория Мордовцева («Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения», Школьное отделение НОДА).

В категории 8–9 классы награды получили:

Кирилл Васильев («Центр специального образования №3»);

Константин Евдокимов (Остенская средняя общеобразовательная школа, филиал МБУ «Писковская средняя общеобразовательная школа Псковского района»);

Станислав Калинин («Центр специального образования №3»);

Даниил Мартынов («Центр лечебной педагогики и дифференцированного обучения»);

Ирина Чижевская («Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя Советского Союза Вячеслава Смирнова» города Невеля).

В старшей возрастной категории 10–12 классы победили:

Денис Горбачёв («Центр специального образования№3»);

Владислав Логин («Опочецкая специальная (коррекционная) школа – интернат»).

Специальным дипломом в номинации «Чтение в формате альтернативной и дополнительной коммуникации» наградили Анастасию Андрееву; Василия Просычева; Тимура Фроленкова. Все они представляют «Среднюю общеобразовательную школу №47», структурное подразделение для обучающихся с ТМНР.

Остальные участники конкурса получили электронные сертификаты.

«Благодаря голосам, жестам и улыбкам участников народные сказки Александра Афанасьева ожили и заиграли новыми красками», - отметили организаторы.

После награждения для гостей и участников церемонии выступил псковский фольклорный ансамбль «Славный городок» на базе детской музыкальной школы №2 имени Модеста Мусоргского под руководством Ирины Никитиной.

В своём рассказе Ирина Никитина отметила, что в Псковской области существует уникальный обычай, связанный с пасхальной ночью или первым днём Пасхи. По словам народных исполнителей, после окончания церковной службы, уже ночью, по деревне или селу ходили волочебники — особые поздравители, которые, в отличие от колядовщиков, славили не рождение, а Воскресение Христа. Они шли с фонарями и факелами, потому что в деревне ночью темно, и пели особые «волшебные песни», которые встречаются только в Псковской, Смоленской областях и Республике Беларусь.

Волочебники подходили к домам, будили хозяев и получали в подарок крашеные яйца. В пасхальный период также исполняли главную молитву — тропарь «Христос воскрес из мёртвых», который в народной традиции звучал не только в церкви, но и на улице, на кладбище, во время гуляний и за праздничным столом — с громкими, зычными голосами. Обычай был связан с культом предков: на Пасху обязательно навещали могилы родных.

Ансамбль «Славный городок» исполнил для гостей одну из таких календарных обрядовых песен.

В это же время в холле библиотеки проходила книжная ярмарка.

Мероприятие стало частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове.

