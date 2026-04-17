 
Культура

Чтения в рамках проекта «Библиотека в усадьбе» открылись в «Михайловском»

0

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 17 апреля, в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» открылись традиционные научно-практические чтения «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу нынешних чтений вошли семь докладов и сообщений, подготовленных исследователями отечественной культуры — сотрудниками музеев и библиотек из обеих столиц, Смоленска, государственных музеев-заповедников «Ясная Поляна» (Тульская область) и «Михайловское». Среди заявленных к выступлению тем — сообщение о традициях читать произведения Пушкина в доме Толстого, два доклада о читательских интересах приятеля и тригорского соседа поэта — Алексея Вульфа, размышления над книгами княгини Екатерины Святополк-Четвертинской — подвижницы, чьё имя и по сей день незаслуженно остаётся в тени.

В «Михайловском» добавили, что для участников чтений в музее подготовлена большая программа. Гости пройдут с экскурсиями по выставкам и мемориальным усадьбам Пушкинского заповедника, побывают на пасхальных гуляниях «Христос воскрёс!» в деревне Бугрово и станут участниками Всероссийской акции «Библионочь–2026» в музейном Научно-культурном центре.

Сейчас конференция «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжает свою работу.

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026