Чтения в рамках проекта «Библиотека в усадьбе» открылись в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 17 апреля, в рамках многолетнего конференц-проекта «Библиотека в усадьбе» открылись традиционные научно-практические чтения «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная».

Фото Натальи Алексеевой, музей-заповедник «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, в программу нынешних чтений вошли семь докладов и сообщений, подготовленных исследователями отечественной культуры — сотрудниками музеев и библиотек из обеих столиц, Смоленска, государственных музеев-заповедников «Ясная Поляна» (Тульская область) и «Михайловское». Среди заявленных к выступлению тем — сообщение о традициях читать произведения Пушкина в доме Толстого, два доклада о читательских интересах приятеля и тригорского соседа поэта — Алексея Вульфа, размышления над книгами княгини Екатерины Святополк-Четвертинской — подвижницы, чьё имя и по сей день незаслуженно остаётся в тени.

В «Михайловском» добавили, что для участников чтений в музее подготовлена большая программа. Гости пройдут с экскурсиями по выставкам и мемориальным усадьбам Пушкинского заповедника, побывают на пасхальных гуляниях «Христос воскрёс!» в деревне Бугрово и станут участниками Всероссийской акции «Библионочь–2026» в музейном Научно-культурном центре.

Сейчас конференция «Следовать за мыслями великого человека есть наука самая занимательная» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжает свою работу.