Псковский театр драмы сегодня отметит премьерой свое 120-летие

120 лет исполнилось Псковскому академическому театру драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 17 апреля. Главным событием в юбилейной программе станет премьера спектакля «Два капитана» по роману Вениамина Каверина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина

Псковский театр драмы является одним из старейших театров страны, имеет федеральный статус и является филиалом Национального драматического театра России (Александринского театра).

Премьера спектакля пройдет сегодня. Официальные торжественные мероприятия — юбилейный концерт «Сто двадцать лет в обед» и показ «Двух капитанов» — пройдут 30 и 31 мая.

В 2026 году Псковский театр драмы впервые в своей истории обращается к роману Вениамина Каверина, хотя детство писателя прошло в Пскове, а его семья была связана с псковским театром: его мать Анна Дессон была сотрудницей конторы театра, а сестра Мира — женой первого директора Народного дома имени А. С. Пушкина Исаака Руммеля. Авторскую инсценировку романа специально для будущего спектакля создала драматург Светлана Баженова. Режиссером «Двух капитанов» стал главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев, художниками — Никита Сазонов и Мария Пиир.

Сегодня Псковский академический театр драмы имени А. С. Пушкина является одним из ведущих театров в регионах, обладателем высоких профессиональных наград, востребован престижными театральными форумами. Театр — участник крупных международных и всероссийских фестивалей: «Александринский», «Балтийский дом», «Территория» и «Территория. Кидс», «Уроки режиссуры», «Реальный театр», «Черешневый лес», Платоновский фестиваль, Фестиваль ТЮЗа имени А.А. Брянцева и других. Обладатель трех Национальных театральных премий «Золотая маска» (сезон 2018/2019 и сезон 2021/2022). В репертуаре театра спектакли лидеров нового поколения отечественной режиссуры, молодых перспективных творцов и опытных мастеров — Никиты Кобелева, Антона Федорова, Петра Шерешевского, Ильгиза Зайниева, Павла Зобнина, Дамира Салимзянова, Гульназ Балпеисовой, Тимура Кулова, Сергея Потапова и других. Псковский театр драмы — организатор эксклюзивных фестивалей, посвященных деятелям современного искусства: «Данилов-фест» (2021), «Потапов-фест» (2021), «Мо Янь фест» (2023), «Кулов-фест» (2024); организатор Первого всероссийского фестиваля спектаклей для самых маленьких «Кроха-фест» (2025).

В труппе Псковского театра драмы два народных артиста России (Юрий Новохижин, Владимир Свекольников), четыре заслуженных артиста России (Сергей Попков, Ирина Смирнова, Надежда Чепайкина, Галина Шукшанова), три лауреата Национальной театральной премии «Золотая маска» (Линда Ахметзянова, Наталья Петрова, Дарья Чураева), заслуженные работники культуры. (Стоит отметить, что драматических актеров в коллективе всего 34.) В последние годы труппа пополнилась яркими артистами из разных регионов России: Сергей Скобелев — Тюмень, Андрей Кузин — Южно-Сахалинск, Георгий Болонев, Линда Ахметзянова — Новосибирск, Алексей Ухов — Набережные Челны, Максим Митяшин — Санкт-Петербург.

В современном Пушкинском театре пять сценических пространств: историческая Большая сцена, Малая сцена, камерный Новый зал, специальный бэби-зал «Маленький театр», Буфет (здесь проходят спектакли-кабаре, музыкально-поэтические вечера).

В последние годы Псковский театр драмы стал заметной точкой притяжения российского театрального туризма; сюда специально приезжают на спектакли сотни зрителей из Москвы, Петербурга, других городов страны.

Художественный руководитель Псковского театра драмы — заслуженный деятель искусств РФ, кавалер Ордена Дружбы, известный кинорежиссер, режиссер театра, профессор Государственного института кино и телевидения Санкт-Петербурга Дмитрий Месхиев.

Решение о строительстве театра в Пскове было принято к 100-летнему юбилею Александра Пушкина в 1899 году. Тогда же в честь поэта переименовали улицу Садовую и организовали всероссийский сбор средств на строительство каменного театрального здания в благотворительный «Пушкинский фонд». Открытие Народного дома им. А.С. Пушкина состоялось 4 апреля 1906 года (17 апреля по новому стилю), публике представили «Пушкинский концерт». Сцены из «Скупого рыцаря» сыграли ведущие актеры Александринского театра, в числе которых были Юрий Юрьев (Герцог), Григорий Ге (Барон).

С самого начала псковская сцена стала местом, куда приезжали крупнейшие мастера русского театра. Здесь выступали Вера Комиссаржевская с артистами своего Драматического театра, ее учитель Владимир Давыдов, народная артистка СССР Екатерина Корчагина-Александровская, «царь русского смеха» Константин Варламов, великий оперный певец Федор Шаляпин и многие другие знаменитости.

Своя труппа в Псковском театре драмы появилась в конце 1939 года, но уже через полтора года в Вологде активно гастролирующий коллектив застала Великая Отечественная война. В находившийся под угрозой захвата и оккупации Псков по понятным причинам артисты не вернулись: одни были мобилизованы, другие работали в Театре народного ополчения, в Блокадном театре Ленинграда. Известно, что и в военном Пскове шли спектакли, правда на сцене специально построенного для местных жителей Псковского городского театра. От самого здания Народного дома имени Пушкина к окончанию Великой Отечественной войны, по существу, остались только стены: в правое крыло попала авиационная бомба, а техническое оборудование, мебель и реквизит вывезли отступавшие фашисты. Однако театр был быстро восстановлен, и уже в декабре 1944 года здесь сыграли первый концерт, а каждый новый послевоенный сезон театр выдавал в среднем до десяти новых спектаклей. В 1950-е тут работал сподвижник и ученик Соломона Михоэлса Леонид Лурье. В 1957 году режиссер Владимир Истомин-Кастровский впервые в России поставил чеховскую «Пьесу без названия». Всесоюзный резонанс вызвала постановка пушкинского «Бориса Годунова» в 1973 году со сценографией Эдуарда Кочергина.

Серьезное обновление в жизни Псковского драмтеатра произошло в 1975 году, когда в коллектив влилась творческая группа из Красноярска: главный режиссер Валерий Бухарин, режиссер Вадим Радун (он стал главным режиссером в 1985 году), плеяда молодых актеров. Поставила два спектакля Генриетта Яновская. Появились не только новаторские спектакли и новые точки на гастрольной карте (Голландия, Германия, Азербайджан, Эстония, Латвия, Литва…), но и крупные проекты — театр в исторических памятниках «Карусель», ежегодный Пушкинский театральный фестиваль (по инициативе Владимира Рецептера). В 1996 году Псковскому театру драмы было присвоено звание «академический».

В 2011 году началась масштабная реконструкция и капитальный ремонт здания, а также строительство театрального комплекса — постройки, где сегодня располагаются и мастерские, и новые сценические пространства. На торжественной церемонии открытия театра в 2014 году присутствовал президент России Владимир Путин.

С августа 2017 года художественным руководителем театра стал известный кинорежиссер, заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев. В 2021 году Псковский театр драмы получил федеральный статус и стал филиалом Национального драматического театра России — Александринского театра.