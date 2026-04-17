О жестокости эстонских карателей рассказал автор книги «Пепел Ланевой Горы» в Пскове

Презентация книги Никиты Алексеева «Пепел Ланевой Горы» прошла в библиотеке имени Валентина Курбатова (Профсоюзная улица, дом 2) в пятницу, 17 апреля, в рамках XXI Международного книжного форума «Русский Запад», передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Никита Алексеев, автор книги, которая была издана в рамках проекта «Без срока давности» и мероприятий, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прочитал историческую лекцию об оккупации Пскова в 1941 году, которая в дальнейшем и привела к трагедии Ланевой Горы. В основу книги легли уникальные архивные документы.

Участники данного мероприятия получили возможность больше узнать о захватчиках: «Первые эстонские вооружённые формирования, ступившие на Псковскую землю, были Омакайтсе, это эстонская парамилитаристская организация. Для эстонцев тогда было важно вернуть территории, которые они считали своими: Печоры, Изборск и другие», - рассказывает Никита Алексеев.

Зрители смогли прочувствовать всю трагедию событий в деревне Ланева Гора: «Я рассказываю это всё не просто так. Я хочу рассказать о мотивах этих злодеяний, чтобы показать, почему они (эстонцы) этим занимались. Проявление жестокости эстонских коллаборационистов - это не просто так, это месть за имперские времена. Они думали, что можно убить мирного человека, и за это им ничего не будет, но советские власти показали, что так не получится, виновные понесли наказание за то, что они творили», - комментирует Никита Алексеев.

22 октября 1943 года каратели 1-го и 3-го взводов 37-го полицейского батальона, сформированного из эстонских националистов, расстреляли и сожгли 65 человек, из которых больше половины был дети. Согласно специальной архивной справке, в список погибших входили «3 ребенка грудного возраста, 29 детей в возрасте до 14 лет», не считая женщин.

Встреча с автором книги стала частью программы XXI Международного книжного форума «Русский Запад», который проходит с 16 по 19 апреля в Пскове. 

