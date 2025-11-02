Псковcкая обл.
Культура

«Писано бысть Алексашкою Пушкиным…»: «Михайловское» отмечает 200-летие «Бориса Годунова»

07.11.2025 16:26|ПсковКомментариев: 0

Юбилей пушкинского «Бориса Годунова» отмечает сегодня Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское». Комедия о настоящей беде Московскому государству, о царе Борисе и о Гришке Отрепьеве» с пометой «Писано бысть Алексашкою Пушкиным в лето 7333 на городище Ворониче» была закончена ссыльным Пушкиным в псковском родовом имении 7 ноября 1825 года, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Борис Годунов Павла Бунина. Из фондов «Михайловского»

В официальных сообществах Пушкинского заповедника в социальных сетях сегодня размещены две видеозаписи. Первая из них — рассказ об истории создания драмы, о том, какой видел эпоху Годунова сам Пушкин и на какой литературный опыт опирался. Этот рассказ ведёт Юлия Узенёва, хранитель музея-усадьбы «Михайловское», кандидат исторических наук.

Сама окружающая действительность располагала к историческим занятиям. Места вокруг Михайловского дышат памятью о Ливонской войне, о походе польского короля Стефана Батория на Псков, а поместья Ганнибалов напоминают об эпохе Петра I и XVIII столетии», — подчеркивает хранитель.

Второе видео — монолог царя Бориса в исполнении Виктора Никифорова, старейшего сотрудника «Михайловского», пушкиниста и поэта.

«200-летие “Бориса Годунова“ — хороший повод вспомнить людей, чья жизнь была связана с Пушкинским заповедником. Эта запись стала частью музейной истории, которую Виктор Григорьевич и сам помогал сохранять», — отметили в музее.

Кроме того, Пушкинский заповедник напоминает, что в эти дни в музейном Научно-культурном центре (поселок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1) развёрнута выставка «Борис Годунов. Герои. Версии. Шедевры». Это совместный проект Российского национального музея музыки и музея-заповедника «Михайловское».

Среди представленных в экспозиции раритетов — живописные и графические эскизы костюмов и декораций к постановкам оперы М.П. Мусоргского по драме А.С. Пушкина, а также сами костюмы и фрагменты декораций, редкие книжные и нотные издания, фотографии, многое другое.

Источник: Псковская Лента Новостей
