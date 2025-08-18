Культура

Выставку об оперной судьбе «Бориса Годунова» открыли в «Михайловском». ФОТО

Уникальную выставку «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры» торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина сегодня, 21 августа. Напомним, что эта чрезвычайно богатая выставка — совместный проект Российского национального музея музыки и музея-заповедника «Михайловское» к 200-летию создания драмы Пушкина «Борис Годунов». Речь в ней идёт о сценической, в данном конкретном случае — оперной судьбе драмы Пушкина.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева/ музей-заповедник «Михайловское»

Жителям и гостям Святогорья, в том числе и участникам Михайловских Пушкинских чтений, которые сейчас проходят в музее-заповеднике, представили действительно уникальные экспонаты из фондов двух музеев. Среди них живописные и графические эскизы костюмов и декораций к постановкам оперы М.П. Мусоргского, равно и детали костюмов и декораций, а также редкие книжные и нотные издания, фотографии, многое другое.

Выставка «Борис Годунов». Герои. Версии. Шедевры», развёрнутая в Научно-культурном центре «Михайловского» (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко 1) будет открыта для посетителей до 2 декабря текущего года.