Культура

Умер исследователь истории святогорских деревень Виктор Никифоров

Вчера, 22 ноября, на 85 году жизни, умер известный псковский краевед и писатель, замечательный музейщик Виктор Никифоров. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», с которым Виктор Никифоров был связан более полувека. «С 1965 года он проводил экскурсии по музейным усадьбам. Его экскурсии были необыкновенно поэтичны и по-настоящему пушкинские. Он знал всё о поэте и его окружении, превосходно читал стихи и прозу. Вся его жизнь была посвящена служению культуре, искусству, Пушкину», — рассказали в музее.

Виктор Никифоров. Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Особо в «Михайловском» отметили и научную, консультативную и лекционную работу, которую вёл Виктор Никифоров. «Главным его делом в последние годы стало изучение истории деревень Пушкинского края, в том числе — и по архивным материалам. По итогам этой большой краеведческой работы в свет вышли пять томов по истории деревень Псковской губернии Опочецкого уезда (сейчас — Пушкиногорского района Псковской области)», — рассказали в заповеднике.

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Эта работа музейщика была высоко оценена культурным сообществом страны — за неё Виктор Никифоров получил звание лауреата XIII Национальной премии «Культурное наследие» в номинации «Популяризатор» с формулировкой «…за создание многотомного энциклопедического исследования, посвящённого истории деревень и родословию крестьянских семей Пушкиногорского района Псковской области».

Виктор Никифоров был очень весёлым, доброжелательным и общительным человеком. Он с удовольствием общался с молодёжью, передавая подрастающему поколению свой опыт, тем более ценный, что на своём веку он встречался и дружил со многими известными людьми, оставившими заметный след в науке, искусстве, пушкиноведении, — также отметили в «Михайловском».

Виктор Никифоров (крайний справа) сопровождает всемирно известного дирижёра Юрия Темирканова во время визита маэстро в Пушкинский Заповедник (2008).

Коллектив Государственного Пушкинского заповедника и сотрудники Псковской Ленты Новостей выражают искренние соболезнования родным и близким Виктора Никифорова.