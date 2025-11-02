Культура

Карельский эпос «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября

Музыкально-литературная композиция на тему карельского эпоса «Калевала» прозвучит в Псковской областной филармонии 17 ноября, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской областной филармонии.

Изображение: Псковская областная филармония

Карельская государственная филармония представит программу, подготовленную оркестром русских народных инструментов «Онего» под управлением заслуженного артиста России Михаила Тоцкого.



Помимо эпоса «Калевала», коллектив исполнит музыкальные композиции, в основе которых лежат русские, карельские, грузинские, татарские, еврейские мелодии.



В роли чтеца на сцену выйдет солист Карельской филармонии – заслуженный артист Карелии Александр Картушин, музыка будет сопровождаться красочной анимацией картин на калевальские сюжеты.



Проект реализуется при финансовой поддержке министерства культуры Российской Федерации.