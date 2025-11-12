Культура

«Придумано и сделано в России»: скульптура «Оливьёшка»

Музей-заповедник «Изборск» представляет арт-объект «Оливьёшка» в рамках выставки «Придумано и сделано в России».

Изображение: Музей-заповедник «Изборск»

Скульптура соединяет два знаменитых русских образа – матрёшку и салат оливье.

«Всем знакомая матрёшка была придумана русскими мастерами-ремесленниками в конце XIX века и постепенно стала международным символом России. За рубежом матрёшку называют "Русской куклой"», - отметили в музее.

При этом популярный сегодня салат оливье (или – «Русский салат») был создан также в XIX веке шеф-поваром ресторана «Эрмитаж» в Москве – французом Люсьеном Оливье. Позже ресторан закрылся, а рецепт забылся. Однако в середине ХХ века салат был возрожден советскими поварами и стал неотъемлемой частью каждого праздничного стола по всей стране.

В технике арт-объекта «Оливьёшка» художница применила шликерное литье, ручную лепку и роспись. Материалы объекта: глина, цветные ангобы, глазурь.

Напомним, передвижная выставка «Придумано и сделано в России» работает в Изборске до конца ноября. Проект реализован при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Всероссийского музея декоративного искусства, Фонда развития Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив.