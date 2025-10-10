Культура

Вдохновленное русским

В выставочном зале музея-заповедника «Изборск» открылась передвижная выставка современного декоративно-прикладного искусства и дизайна «Придумано и сделано в России». Вниманию посетителей представлены десятки интересных и необычных работ мастеров из разных уголков страны, в которых художественные традиции предков воплощены в современных, порой — неожиданных формах. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Уникальный проект

Новая выставка в Изборске поражает с первого взгляда. Выставочное пространство напоминает футуристический интерьер будущего. Мебель, светильники, керамика, скульптура и авторская посуда удивляют своими формами и техническими решениями.

Но при этом в необычных вещах чувствуется что-то знакомое и родное. Светильник «Ко», выполненный из вторичного текстиля, напоминает кружевные скатерти, зеркало выполнено по мотивам старорусских наличников, а мягкий пуф ярко-красного цвета, если приглядеться — это большой клубок шерстяных ниток, тех самых из которых наши бабушки вязали теплые носки и варежки.

«Это уникальный проект, совершенно необычный, яркий. Наш музей впервые принимает такую выставку», - отметила на открытии экспозиции директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Настоятель Никольского собора, отец Дмитрий также сказал, что поражен работами российских дизайнеров и художников. «Мы видим современное искусство, которое открывает движение нашему сердцу, нашему уму», - заметил он.

О том, что вдохновением для нынешних мастеров стали творения предков заметил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко. «Здесь представлены работы современных художников, тех людей, которые через себя пропускают искусство и культуру многих народов и многих времен и воплощают это в современные формы, которые несут новые содержательные стороны для нас», - сказал он.

Виктор Остренко сообщил, что в настоящее время законодательство работает в направлении поддержки креативных индустрий, «чтобы создавать условия для развития талантливых людей, которые относятся к этой профессиональной нише». «И когда ты оказываешься в музейном пространстве и видишь в одном зале произведения прикладного искусства позапрошлого века и воплощения современных мастеров, сразу же понимаешь, насколько эту передачу опыта, знаний и творческого подхода между поколениями важно сохранять и поддерживать», - подчеркнул он. И высказал слова благодарности организаторам мероприятия: «То, что мы увидели на выставке, заслуживает высоких комплементарных слов».

Впечатляет!

«Проект, который осуществили сегодня — совершенно фантастический! - отозвался о выставке директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

Жизнь не стоит на мосте, идет вперед, поэтому нужны новые формы. Но, слава Богу, во всем сохраняется наше традиционное духовное содержание и великое мастерство».

По его словам, проект «совершенно замечательный, и осуществлен замечательно, и найдено удачное место для него». «Потому что вряд ли можно найти народнее и глубже того, что может быть в Изборске. Выставочный зал дает возможности делать глубинные, завлекательные для ума и для сердца выставки. Это не рядовая выставка в череде многих — это явление культурное. Здесь виден день вчерашний, видно, откуда черпают вдохновение сегодня мастера. А декоративно-прикладное искусство — удивительное искусство, которое помогает людям сделать жизнь приятнее и созидательнее. Нам всем сегодня повезло быть в этом месте в этот час. Впечатляет! Это очень удачный проект!» - сказал он.

Подробностями о проекте «Придумано и сделано в России» поделилась руководитель Фонда развития музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив Елена Титова.

По ее словам, работа двух федеральных музеев — это большая сила и потенциал. «История проекта имеет за спиной четыре всероссийских конкурса «Придумано и сделано в России». Инициировано это было Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства, поддержано Фондом развития декоративного искусства и министерством культуры РФ. Семь лет назад мы начали эту работу, выявляя лучшие практики, интереснейшие имена российских дизайнеров. Нынешняя выставка - результаты 4-го конкурса», - рассказала Елена Титова.

Сначала работы российских дизайнеров увидели жители столицы, затем выставка побывала в Казани. Теперь с проектом «Придумано и сделано в России» могут познакомиться псковичи и гости региона в Изборске.

Истоки вдохновения

По словам куратора проекта Веры Савельевой, стартовавший в 2018 году проект получил новое дыхание в 2023 году, когда стал региональным. «Мы хотели, чтобы не только Москва пополнилась знаниями о самом модном, самом актуальном, что сейчас происходит в сфере дизайна, но и жители регионов могли видеть хороший и качественный дизайн», - заметила она.

Поэтому финальной остановкой конкурса 2024 года стал Изборск. «Для нас это особенное место, потому что на выставку приехали предметы дизайнеров, которые вдохновляются русской культурой, русским искусством. Что такое современный русский стиль? Очень трудно ответить на этот вопрос. Чем он вдохновляется? Это русская природа, крестьянское повседневное искусство, это русский модерн и русский авангард. Можно долго перечислять источники вдохновения для современных авторов. Мне кажется, что очень знаково, что мы приехали с такой концепцией в самый старый русский город», - сказала Вера Савельева.

Наряду с дизайнерскими работами на выставке представлены предметы начала ХХ века. «Впервые мы привезли вместе с работами современными авторов предметы из фондовых коллекций музея декоративного искусства. Современный дизайн возник не на пустом месте. Все образы, которые вы увидите в фондовых предметах, воплощены в новых работах»,-сказала куратор проекта.

В честь открытия выставки Наталия Дубровская вместе с гостями перерезала красную ленточку. «Наш маленький Изборск снова зазвучит в другом — модном ключе. Надеюсь, эта выставка будет очень популярна», - отметила директор музея.

Выставка «Придумано и сделано в России» работает с 11 октября в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37.

Светлана Синцова