Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
вкусно и полезно плавленый сыр
Женская церемония в бане «Гельдт»
Как устроить свидание мечты?
О новый местах для туристов
ПЛН 25 лет
От яблока до яблони
вишневый сквер
развивающие секции для детей
Развитие Силово-Медведево
Новый выпуск «Лёгкой кухни»
Поднять из руин Романова горка в Пскове
Города для людей
Гений уездного города
ПЛН-25 Вызовы для лидера
 
 
 
ещё Культура 10.10.2025 17:500 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО 11.10.2025 09:400 Вдохновленное русским 10.10.2025 21:420 Пушкинский заповедник сегодня стал площадкой для съёмок сразу двух телепроектов 10.10.2025 19:400 Юные художники и музыканты из Псковской области посетили Суздаль в рамках нацпроекта «Семья» 10.10.2025 17:500 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО 10.10.2025 17:381 В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков
 
 
 
Самое популярное 07.10.2025 12:130 В отношении бывшего ректора ПсковГУ возбудили еще три уголовных дела 06.10.2025 18:016 Рейтингомер: награда от Путина, новость из суда и «король дорожных контрактов» за решеткой 07.10.2025 09:150 По техническим причинам маршрут псковских «Ласточек» изменен 07.10.2025 17:570 В Пскове может смениться начальник УГХ 07.10.2025 09:400 Прокуратура организовала проверку по факту изменения маршрута псковских «Ласточек»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Вдохновленное русским

11.10.2025 09:40|ПсковКомментариев: 0

В выставочном зале музея-заповедника «Изборск» открылась передвижная выставка современного декоративно-прикладного искусства и дизайна «Придумано и сделано в России». Вниманию посетителей представлены десятки интересных и необычных работ мастеров из разных уголков страны, в которых художественные традиции предков воплощены в современных, порой — неожиданных формах. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

 

Уникальный проект

Новая выставка в Изборске поражает с первого взгляда. Выставочное пространство напоминает футуристический интерьер будущего. Мебель, светильники, керамика, скульптура и авторская посуда удивляют своими формами и техническими решениями.

Но при этом в необычных вещах чувствуется что-то знакомое и родное. Светильник «Ко», выполненный из вторичного текстиля, напоминает кружевные скатерти, зеркало выполнено по мотивам старорусских наличников, а мягкий пуф ярко-красного цвета, если приглядеться — это большой клубок шерстяных ниток, тех самых из которых наши бабушки вязали теплые носки и варежки.

«Это уникальный проект, совершенно необычный, яркий. Наш музей впервые принимает такую выставку», - отметила на открытии экспозиции директор музея-заповедника «Изборск» Наталия Дубровская.

Настоятель Никольского собора, отец Дмитрий также сказал, что поражен работами российских дизайнеров и художников. «Мы видим современное искусство, которое открывает движение нашему сердцу, нашему уму», - заметил он.

О том, что вдохновением для нынешних мастеров стали творения предков заметил заместитель председателя Псковского областного Собрания Виктор Остренко. «Здесь представлены работы современных художников, тех людей, которые через себя пропускают искусство и культуру многих народов и многих времен и воплощают это в современные формы, которые несут новые содержательные стороны для нас», - сказал он.

Виктор Остренко сообщил, что в настоящее время законодательство работает в направлении поддержки креативных индустрий, «чтобы создавать условия для развития талантливых людей, которые относятся к этой профессиональной нише». «И когда ты оказываешься в музейном пространстве и видишь в одном зале произведения прикладного искусства позапрошлого века и воплощения современных мастеров, сразу же понимаешь, насколько эту передачу опыта, знаний и творческого подхода между поколениями важно сохранять и поддерживать», - подчеркнул он. И высказал слова благодарности организаторам мероприятия: «То, что мы увидели на выставке, заслуживает высоких комплементарных слов».

Впечатляет!

«Проект, который осуществили сегодня — совершенно фантастический! - отозвался о выставке директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Юрий Мудров.

Жизнь не стоит на мосте, идет вперед, поэтому нужны новые формы. Но, слава Богу, во всем сохраняется наше традиционное духовное содержание и великое мастерство».

По его словам, проект «совершенно замечательный, и осуществлен замечательно, и найдено удачное место для него». «Потому что вряд ли можно найти народнее и глубже того, что может быть в Изборске. Выставочный зал дает возможности делать глубинные, завлекательные для ума и для сердца выставки. Это не рядовая выставка в череде многих — это явление культурное. Здесь виден день вчерашний, видно, откуда черпают вдохновение сегодня мастера. А декоративно-прикладное искусство — удивительное искусство, которое помогает людям сделать жизнь приятнее и созидательнее. Нам всем сегодня повезло быть в этом месте в этот час. Впечатляет! Это очень удачный проект!» - сказал он.

Подробностями о проекте «Придумано и сделано в России» поделилась руководитель Фонда развития музея декоративно-прикладного и народного искусства и поддержки творческих инициатив Елена Титова.

По ее словам, работа двух федеральных музеев — это большая сила и потенциал. «История проекта имеет за спиной четыре всероссийских конкурса «Придумано и сделано в России». Инициировано это было Всероссийским музеем декоративно-прикладного искусства, поддержано Фондом развития декоративного искусства и министерством культуры РФ. Семь лет назад мы начали эту работу, выявляя лучшие практики, интереснейшие имена российских дизайнеров. Нынешняя выставка - результаты 4-го конкурса», - рассказала Елена Титова.

Сначала работы российских дизайнеров увидели жители столицы, затем выставка побывала в Казани. Теперь с проектом «Придумано и сделано в России» могут познакомиться псковичи и гости региона в Изборске.

Истоки вдохновения

По словам куратора проекта Веры Савельевой, стартовавший в 2018 году проект получил новое дыхание в 2023 году, когда стал региональным. «Мы хотели, чтобы не только Москва пополнилась знаниями о самом модном, самом актуальном, что сейчас происходит в сфере дизайна, но и жители регионов могли видеть хороший и качественный дизайн», - заметила она.

 

Поэтому финальной остановкой конкурса 2024 года стал Изборск. «Для нас это особенное место, потому что на выставку приехали предметы дизайнеров, которые вдохновляются русской культурой, русским искусством. Что такое современный русский стиль? Очень трудно ответить на этот вопрос. Чем он вдохновляется? Это русская природа, крестьянское повседневное искусство, это русский модерн и русский авангард. Можно долго перечислять источники вдохновения для современных авторов. Мне кажется, что очень знаково, что мы приехали с такой концепцией в самый старый русский город», - сказала Вера Савельева.

Наряду с дизайнерскими работами на выставке представлены предметы начала ХХ века. «Впервые мы привезли вместе с работами современными авторов предметы из фондовых коллекций музея декоративного искусства. Современный дизайн возник не на пустом месте. Все образы, которые вы увидите в фондовых предметах, воплощены в новых работах»,-сказала куратор проекта.

В честь открытия выставки Наталия Дубровская вместе с гостями перерезала красную ленточку. «Наш маленький Изборск снова зазвучит в другом — модном ключе. Надеюсь, эта выставка будет очень популярна», - отметила директор музея.

Выставка «Придумано и сделано в России» работает с 11 октября в выставочном зале музея-заповедника «Изборск» по адресу: Изборск, ул. Печорская, 37.

Светлана Синцова

Теги: #выставка #изборский музей
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Опрос на ПЛН: Готовитесь ли вы к повышению НДС?
В опросе приняло участие 178 человек
11.10.2025, 09:460 ФК «Псков» сыграет сегодня с новгородским «Электроном» 11.10.2025, 09:400 Вдохновленное русским 11.10.2025, 09:200 Международный день девочек отмечается 11 октября 11.10.2025, 09:000 «Дневной дозор»: Выживет ли малый и средний бизнес в России?
11.10.2025, 08:300 Определили место для корпоратива? Если нет — вы его только что нашли 10.10.2025, 22:001 Самозанятым будет непросто уйти обратно в «тень» — налоговый консультант  10.10.2025, 21:420 Пушкинский заповедник сегодня стал площадкой для съёмок сразу двух телепроектов 10.10.2025, 21:200 О реализации спортивных проектов в Великих Луках рассказал Николай Козловский
10.10.2025, 21:020 В России снизились цены на морковь и картофель 10.10.2025, 20:420 Главу Псковского округа определят 7 ноября 10.10.2025, 20:240 Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 10.10.2025, 19:590 Вопросы адвокатской монополии и налоговой реформы обсудили на Консультационно-экспертном Совете в Пскове 
10.10.2025, 19:450 «На пятой передаче»: Все о «Юных инспекторах движения». ВИДЕО 10.10.2025, 19:400 Юные художники и музыканты из Псковской области посетили Суздаль в рамках нацпроекта «Семья» 10.10.2025, 19:200 Сенаторы провели прием граждан в Пскове: 37 обращений за день 10.10.2025, 19:000 «Титан-Полимер» представил псковичам инновационные проекты в ОЭЗ «Моглино»
10.10.2025, 18:400 Принятый Госдумой закон ужесточит требования к псковским управляющим компаниям 10.10.2025, 18:300 Начинается видеотрансляция программы «На пятой передаче»: все о «Юных инспекторах движения» 10.10.2025, 18:200 Вера Емельянова обсудила с финалисткой «Мастера года» развитие среднего профессионального образования 10.10.2025, 18:000 УФСИН и псковские приставы посетили около 60 мест проживания подучетных осужденных 
10.10.2025, 17:590 T2 и ГПБ Мобайл будут бороться с телефонным мошенничеством 10.10.2025, 17:576 Тала Нещадимова: Зима будет либо теплой, либо аномально холодной 10.10.2025, 17:550 Андрей Маковский: Агродиктант — полезный жизненный опыт 10.10.2025, 17:510 Из-за проблем с отоплением в поселке Заплюсье возбудили дело по указанию Бастрыкина
10.10.2025, 17:500 «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове, любви к балалайке и секрете семейного счастья. ВИДЕО 10.10.2025, 17:490 Пропавшего 12-летнего подростка из Красногородска нашли живым 10.10.2025, 17:440 Дождливая погода ожидается на следующей неделе в Псковской области 10.10.2025, 17:421 Суд вернул Льва Шлосберга* под домашний арест
10.10.2025, 17:400 ООО «Экогрупп» напоминает псковичам о способах оплаты квитанций 10.10.2025, 17:381 В 2028 году Русская Ганза пройдет в Пскове — Константин Абабков 10.10.2025, 17:360 Минюст объявил иноагентами поэтессу Барскову* и медиа-проект «Острый угол»* 10.10.2025, 17:340 Псковский музей приглашает отметить день рождения в исторических стенах
10.10.2025, 17:221 День в истории ПЛН. 10 октября 10.10.2025, 17:150 Тала Нещадимова: На праздник Покрова не ляжет снежный покров 10.10.2025, 17:070 Билайн усилил сеть в Псковской области с помощью отечественного оборудования 10.10.2025, 17:030 С 15 октября начнется ремонт федеральной трассы между Великими Луками и Невелем
10.10.2025, 16:570 «Прессинг»: Медиафорум 2025, смена формата, запрос снизу. ВИДЕО 10.10.2025, 16:500 ДТП на круговом перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове попало на видео 10.10.2025, 16:380 Псковский молодежный центр отметит свое 15-летие 10.10.2025, 16:350 14 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Пскове
10.10.2025, 16:260 Треть сотрудников компаний в СЗФО сталкиваются с дипфейками — аналитики 10.10.2025, 16:240 Прокуратура добилась восстановления уличного освещения в Порхове 10.10.2025, 16:150 Псковский цирк занял призовые места на всероссийском конкурсе «Звёздная россыпь» 10.10.2025, 16:042 Экспертный совет «Моглино» одобрил инвестпроект по производству сжиженного газа
10.10.2025, 16:020 Константин Абабков рассказал о любимой музыке, отдыхе на природе и своем ноу-хау 10.10.2025, 15:550 Псковские профсоюзы написали агродиктант 10.10.2025, 15:520 Число рейдов по выявлению фактов употребления наркотиков увеличат в Острове  10.10.2025, 15:501 ВТБ прогнозирует наступление технологического суверенитета в финсекторе к 2028 году
10.10.2025, 15:430 Прививку от гриппа в Псковской области сделали уже более 119 тысяч человек 10.10.2025, 15:410 Выставка «Придумано и сделано в России» открылась в Изборске 10.10.2025, 15:300 «Дневной дозор» Как новый виток противостояния с Западом отразится на ситуации в России? 10.10.2025, 15:170 «Управляйка» просит «Псковские тепловые сети» помочь с ремонтом в подвале 
10.10.2025, 15:100 Анатолий Тиханов: ПЛН — профессиональный, знающий свое дело коллектив 10.10.2025, 15:060 В Псковской области за два года согласовали архитектурный облик более 180 новых зданий 10.10.2025, 15:002 Елена Даньшова: Единая квитанция за ЖКУ удобна не для всех 10.10.2025, 14:520 «Единая Россия» организовала экскурсию в Печоры для участников СВО
10.10.2025, 14:330 «Учеба — главный приоритет»: финалистка «Мисс Россия» из Пскова поделилась планами на будущее 10.10.2025, 14:300 До +13 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 11 октября 10.10.2025, 14:260 Моглинская школа в Псковском районе отметила 80 лет со дня образования 10.10.2025, 14:220 Балалайка и смелость в 80-х: Константин Абабков рассказал о своем детстве
10.10.2025, 14:110 «На пятой передаче»: Когда водители улыбаются при остановке инспектором ДПС. Все про «Юных инспекторов движения» 10.10.2025, 14:090 Молодые таланты со всей России едут в «Михайловское» на фестиваль «Мой Пушкин» 10.10.2025, 14:020 Перевозчики попросили Путина отсрочить локализацию машин такси 10.10.2025, 13:520 «Псковавтодор» хочет взыскать с аэропорта более 21 млн рублей за ремонт оборудования
10.10.2025, 13:460 Четыре иллюзиониста дадут грандиозное шоу Пскове 10.10.2025, 13:440 12-летний подросток пропал в Красногородске 10.10.2025, 13:330 Татьяна Фомченкова: Введение единого платежа за ЖКУ требует подготовки 10.10.2025, 13:270 Росгвардия приглашает псковичей на службу и обещает доход за первый год от 500 тысяч рублей
10.10.2025, 13:170 ВК-сообщество жителей псковской деревни отметили спецпризом на конкурсе «ПРО газ» 10.10.2025, 13:120 Сергей Вострецов: Идея сделать маткапитал независимым от кредитных обязательств крайне важна 10.10.2025, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем»: «Сказ» о Константине Абабкове 10.10.2025, 13:000 Минфин предложил оптимизировать процедуру получения лицензии на продажу алкоголя
10.10.2025, 12:550 От катка до подиума: мастер спорта из Пскова рассказала о жестком графике «Мисс Россия» 10.10.2025, 12:490 Приставы отыскали объявленного в федеральный розыск великолукского должника 10.10.2025, 12:420 Александр Козловский: Агродиктант — это разговор о нашем настоящем и будущем 10.10.2025, 12:383 Льву Шлосбергу* запретили пользоваться интернетом
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru