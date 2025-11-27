Культура

О книжных сокровищах рассказали в музее-заповеднике «Изборск»

Изборск, благодаря своему богатому историческому наследию, часто упоминается в исторических источниках, начиная с «Повести временных лет». О книжных сокровищах, которые хранятся в музее-заповеднике «Изборск», рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Самое раннее в собрании музея издание по истории Изборска – монография «Историческое описание города Пскова и его древних пригородов с самого основания», под авторством Николая Степановича Ильинского.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Книга представляет собой издательский конволют – в одну книгу переплетены две части сочинения, изданные в разное время: первая часть вышла в 1790 году, вторая годом позднее, в 1791.

Книгу подарила музею в 1970 году жительница Изборска Екатерина Петунова.

На контртитуле надпись чернилами «Сия Книга Принадлежит Псковскому Купцу Александр Григорьеву Капилову». В правом верхнем углу титульного листа и первой страницы имеется владельческий штемпель в виде неразборчивой подписи.

Также в фондах музея-заповедника «Изборск» хранится «Псковская летопись, изданная на иждивении Общества Истории и Древностей Российских при Московском Университете» Михаила Погодина, уникальнейшее по информативности издание.

Книга имеет несколько владельческих надписей. На авантитуле владельческая надпись чернилами, выполненная скорописью: «Помени Господи родителя Моего Свещенно-Диакона Георгиа Родительницу Мою Рабу Божию Татиану».

Со следующей страницы по нижнему краю листа начинается надпись, выполненная чернилами скорописью, которая продолжается до страницы 117: «1841 Года Августа 17. Дня. В Царство Императора Николая 1й пожертвована сия книга В Знак Памети Служащего Родителя Моего Присем Соборе Диаконом Георгиа Фёдович Сын Его Пожертвовал Сию Летопись. Служащий Лейб Гвардии Сапёрного Гатчинского Императорского и Кавалера в Чине Штабс Офицера Александра Егорова Шлисноградский Прошу В Опись Церковную Записать и Хранить в Нее с Церковными Книгами и Вам Пользоватся Древний сей Летописью Господа Родитель Молю С. Диакона Георгиа Татиану Сокрыт прах их близ Городищенской Церкви от входа на Правой Руке Церкви Противо крыльца от которых Произошол Род Каменоградских».

Из надписи мы узнаём, что книга была пожертвована Никольскому собору в Изборске, штаб-офицером Александром Егоровым в знак памяти и поминания своих родителей – диакона указанного собора Георгия и его жену Татьяну.

Уже в 70-е годы ХХ века книга была передана в дар музею священником Никольского собора Николаем Мининым. «Псковская летопись» включает военные события с немецкими орденами и литовцами, строительство церквей, пожары, голод, мор, затопление территории, холода, знамения, отношения с Новгородом и Москвой, события, связанные с торговлей и бытом.

Интересны издания по истории Изборска 1920-30-х годов. В это время изучением древнего города и его округи также занимался житель Изборска, учитель истории Изборской школы Александр Макаровский.

Александр Макаровский (1888 – 1958) родился в семье диакона Троицкого собора Ивана Макаровского. В семье было еще четверо детей: Гавриил, Надежда, Людмила, Николай, каждый из которых впоследствии работал в сфере народного образования.

«В 1909 году отец мальчика, Иван Сергеевич, получив место второго священника в Никольском соборе, переезжает в Изборск. Осенью 1919 года, закончив Псковскую Духовную семинарию, Санкт-Петербургскую Духовную Академию и став кандидатом богословия, Александр Иванович переезжает в Изборск к родителям», - добавили в музее.

С 1 ноября 1919 года до 1 сентября 1940 года Александр Макаровский был директором Изборской школы. Практически весь период работы отражён Александром Ивановичем в «Летописи Изборской школы», которая и по сей день хранится в Изборском музее.

В 1934 году Александр Макаровский издаёт учебник по истории для 4 класса, а в 1936 - для пятого.

А. Макаровский с учениками. 1930-е гг

На протяжении многих лет Александр Макаровский также являлся председателем Изборского Русского Культурно-Просветительного Общества, в рамках которого были созданы и активно действовали театральное и хоровое отделения, оркестр народных инструментов, библиотека, читальня, спортивный кружок «Трувор», домоводческий кружок, кружок «Друзей и охранителей леса», детские площадки.

Им опубликованы несколько статей по истории Изборска, Мальского монастыря, Псково-Печерского монастыря. Макаровский воспитал целое поколение изборян на уважении к древней истории и любви к своему краю. Именно его ученики были инициаторами создания при Изборской библиотеке исторического кружка «Изборская пятница».

Последние годы своей жизни Александр Макаровский преподавал в Ленинградской Духовной Академии. У него учились многие деятели Русской Православной церкви, среди них Патриарх Всея Руси Алексий II и Митрополит Петербургский Владимир (Котляров).

Русский календарь на 1935 год, из фондов Государственного музея-заповедника «Изборск»

В «Русском календаре на 1935 год» издан исторический очерк А.И. Макаровского «Малы (Печерская старина)». На первом листе форзаца прямоугольный штемпель «Библиотека Изборского Русского Культурно-Просвет. О-ва № 1483. 1/112».

В календарь вошли: месяцеслов, Пасхалии, вопросы по хозяйству и домоводству, полезные советы, исторические очерки, информация о Просветительных Обществах и приходах Эстонии, обсуждение политических вопросов, медицина, огромное количество рекламы.

В очерке «Малы» в форме вопросов и ответов автор рассказывает историю возникновения Мальского монастыря, о его основателе, разорении войсками Стефана Батория, восстановлении, упразднении Екатериной II.

Календарь в коллекцию музея-заповедника «Изборск» поступил в 1984 году из фондов Изборской сельской библиотеки, в которую в свою очередь был передан владельцем и директором библиотеки Василием Воронковым.

В ежемесячном журнале «Вестник Союза Русских Просветительных и Благотворительных обществ в Эстонии», хранящемся в фондах музея-заповедника «Изборск», также печатались сообщения и известия об Изборске тридцатых годов ХХ столетия.

Журнал издавался Союзом Русских Просветительных и Благотворительных обществ в Эстонии, представляет собой небольшую брошюру в 16-17 страниц в цельном бумажном переплёте зелёного оттенка. На обложках размещена реклама.

В нашем случае «Вестник» - издательский конволют, в который включены журналы за 1930 год, всего двенадцать номеров, использована сквозная нумерация страниц.

На форзаце и листах круглый штемпель – по краю надпись на русском языке «Изборское Русское Культурно-Просветительное О-во», в центре надпись на эстонском языке «Irboska Vene Haridus Solts.». На титульном листе выпуска № 1 прямоугольный штемпель с номером «Библиотека Изборского Русского Культурно-Просвет. О-ва № 1147/124».

Обратимся к публикациям об истории Изборска послевоенного периода. В 1949 г. изучением Изборска занимался Владимир Косточкин. Результаты его исследований помещены в сборнике «Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории и материальной культуры», изданного маленьким тиражом - 1 600 экземпляров.

Автограф Т.Н. Михельсон

В правом верхнем углу дарственная надпись чернилами, написана наискось: «Многоуважаемому Ивану Андреевичу от Т. Михельсон 30 апреля 1956 года».

Из надписи ясно, что сборник был подарен Татьяной Михельсон жителю Изборска Ивану Лукашову, изборскому краеведу, в доме которого останавливалась Татьяна Михельсон во время посещений Изборска. Затем сборник был сдан в Староизборскую библиотеку, а позднее передан в музей.

Статья, посвящённая исследованию Изборской крепости, помещена в разделе «I. Статьи и доклады». Автор исследования сравнивает Островскую и Изборскую крепости, их структуру, отмечает ранние исследования. Следующая работа Владимира Косточкина «Древние русские крепости» посвящена тринадцати русским крепостям (в том числе и Изборску), которые составляли северную систему обороны Новгорода и Пскова.

Исследование издано тиражом в 12 000 экземпляров в «Научно-популярной серии» Академии Наук СССР и не является редким.

На форзаце в верхней части дарственная надпись чернилами «В Народный музей Древнего Изборска от Т. Михельсон». Статья сопровождается большим количеством иллюстраций: фотографии, планы, схемы, гравюры.

Автограф, посвященный Т. Михельсон

В сборнике Академии Наук «Материалы и исследования по археологии СССР», в выпуске 31, посвящённом исследованиям по археологии древнерусских городов, содержится статья Павла Раппопорта «Из истории военно-инженерного искусства древней Руси», посвящённая истории четырёх древних русских городов Старой Ладоге, Порхову, Изборску, Острову. На форзаце дарственная надпись чернилами: «Глубокоуважаемому Ивану Андреевичу на добрую память Т. М»

Сборник также был подарен Ивану Лукашову, изборскому краеведу. Затем сборник был сдан в Староизборскую библиотеку, позднее передан в музей. Сборник состоит из нескольких больших статей.

Непосредственно истории Изборска посвящена четвёртая часть статьи П.А. Раппопорта. Она сопровождается большим количеством иллюстративного материала: фотографии башен и крепостных стен, схематическое изображение башен (поперечные и поярусные разрезы) и крепости, прорисовки башен, план и виды крепости И.Ф. Годовикова.

Летом 1953 года научными сотрудниками Отдела истории первобытной культуры государственного Эрмитажа совместно с сотрудниками Печорского музея проводились раскопки археологических памятников в Изборске и его окрестностях, руководил исследованиями Григорий Гроздилов.

В сборнике «Сообщения Государственного Эрмитажа», вып. VI, в статье «Археологические работы в Изборске в 1953 году», Г.П. Гроздилов опубликовал результаты исследований. Сборник издан тиражом 3000 экземпляров. В правом верхнем углу дарственная надпись, написанная чернилами «Многоуважаемому Ивану Андреевичу с сердечным приветом Т. Михельсон».

Из надписи понятно, что сборник был подарен Т.Н. Михельсон жителю Изборска Ивану Лукашову. Затем сборник сдан в Староизборскую библиотеку, позднее передан в музей.

Автограф В.Д. Белецкого

Через несколько лет в «Археологическом сборнике» №7 вышла развёрнутая статья Г.П. Гроздилова (посмертно) об исследованиях 1953 года «Археологические памятники Старого Изборска». Сборник издан тиражом 1 500 экземпляров.

На форзаце дарственная надпись чернилами «Изборскому Народному Музею Белецкий».

Из неё ясно, что издание было подарено музею исследователем и коллегой Г.П. Гроздилова Василием Белецким, который изучал Изборск в 1964 году.

В.Д. Белецкий и Г.П. Гроздилов , Псков, 1960

В послевоенный период одновременно с научными трудами издаются исторические очерки. Примером тому служит историко-архитектурный очерк «Изборск» Татьяны Михельсон.

Очерк об Изборске – это первое полное сочинение Михельсон (тираж 2000 экземпляров). На титульном листе в верхнем правом углу дарственная надпись чернилами «В Народный музей Древнего Изборска от автора».

«Примечательно, что текст сопровождается фотографиями Изборска, их авторами являются Т.Н. Михельсон, И.Н. Ларионов, П.Д. Мельников. Работая над очерком, Татьяна Николаевна использовала большое количество источников и литературы».

Несколько позже в серии «Дороги к прекрасному» тиражом 50 000 экземпляров вышел исторический очерк В.В. Косточкина «Тропой легендарного Трувора», посвящённый Изборску, Мальскому монастырю и погосту Сенно.

Рассказ об исторических местах Изборска и его округи сопровождается большим количеством фотографий, схем, планов и обмеров, в том числе автора, В.Н. Талепаровского, Т.П. Любарского, публикацией работ П.П. Ревякина и Н.К. Рериха, также гравюр XIX века.

В последние годы появилось много книг и статей об Изборске. Но для музейщиков особо ценны одни из первых изданий, упомянутые выше, так как многие имеют дарственные надписи и автографы исследователей.

По материалам статьи Т.В. Румянцевой «Книжные «сокровища» Изборского музея».