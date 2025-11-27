Культура

Вечер памяти поэта Евгения Шешолина прошёл в Пскове

В Центральной городской библиотеке Пскова (в библиотеке на Конной) прошёл литературный вечер «Воины тайного слова», посвященный 70-летию со дня рождения псковского поэта, переводчика Евгения Шешолина, который трагически погиб в 34 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека Пскова

К этой важной дате в читальном зале библиотеки открылась выставка «Визуализация поэтического текста. Художники – поэту Евгению Шешолину», созданная художником и галеристом Ильёй Сёминым. На этой выставке представлены работы Сергея Ковальского (г. Санкт-Петербург), Игоря Шаймарданова (г. Санкт-Петербург), Ильи Сёмина (г. Псков), Александра Малея (г. Витебск) и других авторов, а также фотографии Евгения Шешолина и основные вехи его биографии.

Специальными гостями на вечере памяти Евгения Шешолина стали московские поэты Борис Кутенков, Елена Кукина и Николай Милешкин, которые занимаются изданием антологии «Уйти. Остаться. Жить» о слишком рано ушедших из жизни поэтах конца XX и начала XXI века. На сегодня вышли уже три тома этой антологии. Статья, посвящённая Евгению Шешолину, и его стихотворения вошли в том, где рассказывается о поэтах 70-80-х годов (издано в Москве в 2021 году). А в готовящемся к печати четвёртом томе будет статья про Мирослава Андреева, который был другом и соратником Евгения Шешолина и вместе с которым они издавали легендарный альманах «Майя».

Гости из Москвы рассказали собравшимся про поэтов Дениса Новикова, Андрея Сазонова и Геннадия Лукомникова, отца Германа Лукомникова.

После чего слово взял псковский поэт Артём Тасалов. Он вспомнил о том, как началась его дружба с Евгением Шешолиным, рассказал, как Евгений оказался в Пскове, объяснил, что заставляло Шешолина так много путешествовать и почему они называли это «оторваться от субстрата», а также почитал его стихи.

Видеовоспоминания о Шешолине в библиотеку на Конной прислали его друзья, живущие теперь в США. Они не только читали стихи Евгения Шешолина, но и рассказали, при каких обстоятельствах рождались эти строки и кем из поэтов он сам вдохновлялся.

Например, его друг со студенческой скамьи Игорь Паначёв, теперь дьякон главного православного храма Нью-Йорка, вспомнил, как ему довелось заглянуть в «творческую лабораторию» Евгения Шешолина в момент, когда поэт, обозревая «унылые псковские окрестности», своим мысленным взором «переоткрыл горизонт» и почувствовал космизм происходящего, а себя – центром мироздания (стихотворение «Псковские вирши»). Игорь Паначёв также уточнил, что, увлёкшись сонетами, Евгений Шешолин носил в кармане сборник французского поэта Жозе Мария де Эредиа под названием «Трофеи». Благодаря чему и родилось стихотворение «Русский сонет», сохранившееся в двух редакциях.

Евгений Петрович Шешолин родился в Краславе (Латвия), но большую часть жизни провёл в Пскове, где написал свою главную книгу «Измарагд со дна Великой».

Выпускник естественно-географического факультета Псковского государственного педагогического института, Евгений Шешолин несколько лет учительствовал в сельских школах Псковской области. Затем публиковался в местной периодике, занимался самиздатом, составил сборник «Первый Северный Диван». Является одним из авторов антологии новейшей русской поэзии «У Голубой Лагуны», составленной и изданной Константином Кузьминским и Григорием Ковалёвым.

Раздел библиографии статей о творчестве Евгения Шешолина насчитывает более 150 наименований, их дополняют 70 электронных ресурсов. Его произведения опубликованы в журналах «Литературная учеба», «Советская литература», «Русская провинция», «Даугава». Изданные книги стихов: «Измарагд со дна Великой» (1999, Псков), «Солнце невечное» (2005, Резекне). Также сборник статей и воспоминаний о поэте «Евгений Шешолин: судьба и творчество» был издан в 2005 году в Даугавпилсе, сборник стихов, прозы и писем «Измарагд со дна Великой» – в 2014 году в Резекне.