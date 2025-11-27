Культура

Объекты музея-заповедника «Изборск» можно посетить по единому билету

Прогуляться по древней Изборской крепости, посетить музейные экспозиции и посмотреть выставку «Хранитель времени» в Доме купца Белянина и самую новую выставку «Рождество в приятной компании. Вдохновение является только по праздникам» можно по единому билету, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Изображения здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Представители музея отметили, что билет действует два дня с момента покупки.



«У вас есть время неспешно посетить каждый зал музейных экспозиций, осмотреть все экспонаты и проникнуться историей древнего города», - подчеркнули представители учреждения.