Культура

Продолжается приём заявок на конкурс «Подарок для изборской ёлки»

В музее-заповеднике «Изборск» до 18 декабря продолжается приём заявок на творческий конкурс «Подарок для изборской ёлки». Участие может принять любой желающий старше 6 лет, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

«Если вы полны вдохновения, то этот конкурс именно для вас! Мы приглашаем всех желающих проявить фантазию и создать уникальное украшение для нашей новогодней красавицы – рождественской ели!» - обратились к жителям региона представители музея.

Также в изборской музейной мастерской гости могут создать своими руками ёлочную игрушку под руководством опытного педагога.

