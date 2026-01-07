Чудо Рождества в Пскове

7 января центр Пскова, включая Финский парк и Парк Строителей, встречал тысячи горожан и туристов. Таким количеством гостей, которых собрали рождественские гуляния, может похвастаться не каждый летний фестиваль. Посмотреть на красиво украшенный центр города, попить горячих напитков на морозном воздухе, поводить хороводы вместе с участниками праздничного шествия пришли тысячи псковичей. Подробности яркого зимнего праздника — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Рождество начинается здесь...

Псков — настолько красив и богат достопримечательностями, что казалось бы в рекламе не нуждается. Туристы его любят, и город постоянно входит в различные рейтинги мест, приятных для путешествий. Не хватало разве что ярких и интересных событий в зимний период. А что в городе «тысячи церквей», в том числе, 10 храмов ЮНЕСКО, может объединить его жителей и привлечь туристов в новогодние каникулы? Так родилась идея проекта «Рождество начинается здесь...».

Старт большой программы по преображению областной столицы в город Рождества глава региона Михаил Ведерников анонсировал еще в конце 2024 года. И весь прошлый год шла работа над тем, чтобы Псков стал настоящей рождественской столицей. Городская администрация и Театрально-концертная дирекция Псковской области разработали брендбук событийного мероприятия, в соответствии с которым был украшен центр города.

Наряду с привычной иллюминацией, появилось много элементов, которые помогают создавать теплую и уютную атмосферу рождественского Пскова. Особенно хороши фигуры ангелов с музыкальными инструментами и многочисленные сияющие звезды. Многие места в центре города превратились в настоящие фотозоны. Самой популярной стала арка дома №7 на улице Советской, украшенная хвоей и сияющими гирляндами огней.

А на площади Ленина у храма Михаила Архангела и в Детском парке рядом с храмом Василия на Горке были установлены вертепы - изображения сцены Рождества Христова с фигурами младенца в яслях, Девы Марии и Иосифа, пастухов, волхвов и ангелов. Именно там и начались 7 января праздничные мероприятия.

Все вместе

Интерактивные площадки для детей и взрослых у символических пещер Рождества были настоящим центром притяжения. Пройти мимо было совершенно невозможно. Кто-то из горожан подходил просто посмотреть творческие номера фольклорных коллективов области, кто-то - принимал самое активное участие в мероприятии.

Особенно массовыми и веселыми получились хороводы. «В единстве наша сила! Предлагаю согреться и друг с другом обменяться теплыми эмоциями, - сказала ведущая праздника. - Беремся все за руки - и маленькие, и большие».

Но на этом праздник не закончился. Артисты предложили участникам рождественских гуляний стать участниками костюмированного шествия. Колонна с песнями отправилась вдоль Псковского кремля через новый пешеходный мост по Золотой набережной в Парк Строителей, где к ней присоединились все желающие.

Артисты в ярких костюмах и горожане вместе прошли по дорожкам Финского парка к площадке возле Троицкого моста. Дети и взрослые несли длинные шесты с главным символом Рождества - Вифлеемской звездой и поздравляли всех с праздником. А гости мероприятия не только снимали шествие на камеры своих мобильных, но и присоединялись к яркой колонне, чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника и ожидания чуда.

Необычный спектакль

И чудо тоже было. Наконец-то псковичи узнали, почему уже ставший традиционным каток «переехал» из Финского парка на парковку. Накануне праздника на участке возле Троицкого моста появилась необычная сцена - в виде большой двухярусной коробки. Чуть-чуть завеса тайны была приоткрыта вечером 6 января, когда на площадке прошла репетиция спектакля.

Спектакль «Чудо Рождества» стал главным подарком горожанам и туристам. Это необычная постановка режиссера Бориса Фиша, уже известного псковичам спектаклем-реконструкцией «На нашей улице Победа», который прошел 9 мая на улице Ленина.

На этот раз режиссер представил вниманию зрителей трогательную театральную постановку о духовной сути Рождества с участием ростовых кукол. «Это светлый праздник, замечательный, душевный. Есть уникальная возможность провести этот праздник всем вместе», – сказал Борис Фиш, приглашая псковичей и туристов на спектакль.

Сюжет спектакля вдохновлен историей Рождества Христова. Это традиционное кукольное представление, бытующее в России с XVII века. Необычная сцена — это ничто иное, как вертеп, изображающий пещеру, в которой родился Спаситель. Большое внимание уделено визуальному оформлению фасада сцены — он украшен мультимедийными элементами. А сама постановка сопровождается вокальными номерами в исполнении сводного хора храма Александра Невского и Псковской гимназии №28.

Чтобы все желающие могли увидеть «Чудо Рождества», было запланировано два показа спектакля. А чтобы зрители не замерзли в морозную погоду, на театральной площадке работали торговые палатки с чаем, кофе и горячими блюдами.

Несмотря на ощутимый минус на термометре, праздник удался. «Очень было круто и красиво»; «Шествие замечательное! Прошли с артистами весь маршрут. В следующем году тоже придем — уже в костюмах!»; «Такого количества людей на празднике в Пскове никогда не видела. Красочно и весело. Детям тоже понравилось: зима, с удовольствием покатались на льду возле речки. И спектакль необычный», - отзываются об организации мероприятия псковичи в соцсетях.

Одним словом, потенциал стать столицей Рождества у Пскова есть. Конечно, праздничное шествие со звездами — это пока по масштабу не Венецианский карнавал и не праздник фонарей в Китае. Но это тоже возрождение и сохранение традиций. А это значит, что все начинается здесь и, возможно, через пару-тройку лет гости со всей страны (а, может, и со всего мира) будут приезжать ради чуда Рождества.

Светлана Синцова

Фото Анны Тягуновой