Псков — город Рождества-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рождественские концертные и интерактивные программы прошли в Пскове 7 января в рамках масштабного мероприятия «Рождество начинается здесь». 

Днем у вертепов в Детском парке и на площади Ленина гостей ждали интерактивные площадки, а после от парка Строителей стартовало грандиозное рождественское шествие через пешеходный мост к Троицкому мосту. Более 600 артистов, гости и жители Пскова прошлись в единой колонне. Вечером в Финском парке у Троицкого моста состоялись бесплатные показы спектакля «Чудо Рождества». Работала праздничная ярмарка. 

Подробнее о Рождестве в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой. 

