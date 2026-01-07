Псков — город Рождества-2026. ФОТОРЕПОРТАЖ

Рождественские концертные и интерактивные программы прошли в Пскове 7 января в рамках масштабного мероприятия «Рождество начинается здесь».

Днем у вертепов в Детском парке и на площади Ленина гостей ждали интерактивные площадки, а после от парка Строителей стартовало грандиозное рождественское шествие через пешеходный мост к Троицкому мосту. Более 600 артистов, гости и жители Пскова прошлись в единой колонне. Вечером в Финском парке у Троицкого моста состоялись бесплатные показы спектакля «Чудо Рождества». Работала праздничная ярмарка.

Подробнее о Рождестве в Пскове — в фоторепортаже Анны Тягуновой.