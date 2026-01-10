Псковский музей приглашает на экскурсии и мастер-классы 11 января

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 11 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.
Изображение: Псковский музей-заповедник
Псковский кремль:
12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю.
Спасо-Преображенский собор:
13:00 – сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря.
Поганкины палаты:
12:00, 14:00, 16:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат.
Палаты у Сокольей башни:
11:00 – мастер-класс «Игрушки-стригушки»;
13:00 – обзорная экскурсия по Палатам;
15:00 – мастер-класс по ткачеству;
16:30 – мастер-класс по набойке «Мастерство манерное».
Двор Постникова:
11:30 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;
13:00 и 15:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу.
Музей-усадьба С.В. Ковалевской:
12:00 и 14:30 – сборная экскурсия «Жизнь и судьба Софьи Ковалевской».