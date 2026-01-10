Культура

Псковский музей приглашает на экскурсии и мастер-классы 11 января

0

Псковский музей-заповедник опубликовал афишу мероприятий на 11 января, сообщили Псковской Ленте Новостей в музее.

Изображение: Псковский музей-заповедник

Псковский кремль:

12:00 и 15:00 – сборная экскурсия по Псковскому кремлю.

Спасо-Преображенский собор:

13:00 – сборная экскурсия по Спасо-Преображенскому собору Мирожского монастыря.

Поганкины палаты:

12:00, 14:00, 16:00 – сборная экскурсия по тематическим экспозициям Поганкиных палат.

Палаты у Сокольей башни:

11:00 – мастер-класс «Игрушки-стригушки»;

13:00 – обзорная экскурсия по Палатам;

15:00 – мастер-класс по ткачеству;

16:30 – мастер-класс по набойке «Мастерство манерное».

Двор Постникова:

11:30 – мастер-класс «Изразца ковер цветной»;

13:00 и 15:00 – обзорная экскурсия по музейному комплексу.

Музей-усадьба С.В. Ковалевской:

12:00 и 14:30 – сборная экскурсия «Жизнь и судьба Софьи Ковалевской».

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026