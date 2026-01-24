Началась регистрация на посещение выставки «Поезд Победы» в Дно, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

Фото: Владимир Цветков / ВКонтакте

Оформить билеты можно, перейдя по ссылке.

«Поезд Победы» будет находиться на станции Дно 25 и 26 января.

«Я не один раз был на экскурсии в "Поезде Победы", и с каждым разом впечатления от посещения уникального Поезда были сильнее и сильнее. Невозможно их описать в двух словах...» - рассказал глава Дновского муниципального округа Владимир Цветков.

Сегодня поезд покинет Псков.