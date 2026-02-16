В домах культуры Псковского округа всю неделю будут отмечать Масленицу

В домах культуры на территории Псковского округа всю неделю будут встречать Масленицу. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня первый день Масленичной недели. По традиции, главное лакомство на столе в предстоящие семь дней – блины: от пышных оладий до ажурных невесомых блинчиков, с припеком и без, сладких и соленых. Классическая начинка – домашнее варенье, кто-то любит со сметанкой, топленым маслом, кленовым сиропом…вкусы у всех разные. Масленица – это проводы зимы, в этом сезоне – крепкой и настоящей, а блин – это древний символ солнца. С радостью ждем весны! Всем продуктивной и вкусной недели!» – написала глава муниципалитета.

Где еще псковичи могут встретить Масленицу с блинами и хороводами, смотрите в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже.