 
Культура

В домах культуры Псковского округа всю неделю будут отмечать Масленицу

1

В домах культуры на территории Псковского округа всю неделю будут встречать Масленицу. Об этом сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Афиша: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Сегодня первый день Масленичной недели. По традиции, главное лакомство на столе в предстоящие семь дней – блины: от пышных оладий до ажурных невесомых блинчиков, с припеком и без, сладких и соленых. Классическая начинка – домашнее варенье, кто-то любит со сметанкой, топленым маслом, кленовым сиропом…вкусы у всех разные. Масленица – это проводы зимы, в этом сезоне – крепкой и настоящей, а блин – это древний символ солнца. С радостью ждем весны! Всем продуктивной и вкусной недели!» – написала глава муниципалитета.

Где еще псковичи могут встретить Масленицу с блинами и хороводами, смотрите в материале Псковской Ленты Новостей по ссылке ниже. 

Смотрите также

«Гори-гори ясно!» — афиша празднования Масленицы

2

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026