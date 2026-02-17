В Пскове открылась выставка фотохудожника из Сербии. ФОТО

Выставка «Святыни Сербской православной церкви» открылась в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Торжественное открытие провели в актовом зале.
Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН
Выставку организовали совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». В экспозиции представили около 40 фотографий сербского автора Миодрага-Миши Бранковича. Снимки отражают духовную атмосферу и архитектурную красоту монастырей Афона, в том числе обителей святого Саввы и Хиландара. Серия фотографий знакомит с пейзажами и архитектурой Цетинского монастыря, монастыря Печского патриархата, Острога, Милешевы, Грачаницы, Сопочан, Студеницы и Высоких Дечан.
С приветственным словом также выступил директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров: «Дорогие друзья! С большим удовольствием приветствую вас сегодня. В первую очередь, хочу представить вам Миодрага-Мишу Бранковича, выдающегося сербского фотохудожника и автора представленных работ. Это событие — прекрасный повод для нашей встречи, для того чтобы собраться, посмотреть и поразмышлять».
Сербия и Россия — это две ветви одной большой православной культуры, заметил он: «На протяжении веков они шли рука об руку, и, к счастью, продолжают это делать и сегодня. Мы, имея свои глубокие духовные традиции и богатое культурное наследие, всегда помним о Сербии. Мы ценим, любим и приветствуем наших сербских братьев».
Миодраг-Миша Бранкович родился в 1954 году в Цетине и с 1978 года — член Ассоциации фото- и кинодеятелей Сербии. Своё творчество он посвятил природе и православной архитектуре Балканского региона. Фотопроекты автора уже экспонировались в Сербии, Черногории, Франции, Германии и России. В России он также фотографировал русские монастыри, например, среди них: Александро-Невская лавра, Александро-Свирский, Коневецкий, Тихвинский и Валаамский.
Своей речью фотохудожника из Сербии встретил представитель МИД России в Пскове Валентин Сазонов: «Дорогие друзья, коллеги, организаторы, дорогой фотохудожник, от лица Министерства иностранных дел Российской Федерации, от его представительства в Пскове: добро пожаловать в Псков. В первую очередь мы благодарны за ваше решение провести и организовать данную выставку в нашем древнем городе, которые вместе с Сербией объединены православной религией».
Народы России и Сербии объединяет не только общая история, но и общие традиционные ценности, в борьбе за которые Сербия является одним из ведущих партнёров РФ в Европе, за что этой стране отдельная благодарность, продолжил Валентин Сазонов.
Помощница художника перевела с сербского языка его слова псковичам:
В ходе церемонии открытия выставки у гостей появилась возможность лично пообщаться с автором, задать вопросы и ознакомиться с деталями творческого пути фотографа.
На церемонии открытия присутствовал экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов. Он рассказал о своем глубоком уважении к сербской и православной культуре, о значимости исторических и религиозных реликвий и поделился впечатлениями от посещения святых мест, подчеркивая связь между Сербией и Псковом.
В библиотеке напомнили об исторической и духовной связи России и Сербской православной церкви, уходящей корнями в эпоху святого Саввы Сербского и сохранившейся до настоящего времени. На территории Сербии, Афона и стран бывшей Югославии располагаются многочисленные духовные центры и монастыри, многие из которых пережили разрушения в период османских завоеваний и в XX веке.