В Пскове открылась выставка фотохудожника из Сербии. ФОТО

Выставка «Святыни Сербской православной церкви» открылась в Псковской областной библиотеке имени Валентина Курбатова 17 февраля, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. Торжественное открытие провели в актовом зале.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Выставку организовали совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор». В экспозиции представили около 40 фотографий сербского автора Миодрага-Миши Бранковича. Снимки отражают духовную атмосферу и архитектурную красоту монастырей Афона, в том числе обителей святого Саввы и Хиландара. Серия фотографий знакомит с пейзажами и архитектурой Цетинского монастыря, монастыря Печского патриархата, Острога, Милешевы, Грачаницы, Сопочан, Студеницы и Высоких Дечан.

Директор библиотеки Лариса Егорова поприветствовала всех присутствующих: «Уважаемые гости, уважаемые друзья! Не так давно мы открывали другую фотовыставку о создателях Исаакиевского собора. Наше сотрудничество продолжается. Огромные слова благодарности Юрию Витальевичу (Мудрову, директору музея «Исаакиевский собор» - ред.), огромные слова благодарности автору, дорогому Мише Бранковичу. Я рада приветствовать вас на Псковской земле. <...> Дорогие друзья, я с особым трепетом хочу представить вам эту выставку. Это уникальные работы. Вчера, когда знакомилась с ними, я была удивлена и насторожена: а действительно ли это фотографии? Мне казалось, что это некие работы на ткани. Смотрится это изумительно, бесподобно. Выставка приглашает нас с вами в путешествие по Сербии, не так ли? Это не просто изображения, они призывают нас к размышлению о вечном, о единстве веры, красоты и наследия, которое связывает народы Сербии и России. Пусть эта выставка станет для каждого из нас источником вдохновения и укрепления души».

С приветственным словом также выступил директор музея «Исаакиевский собор» Юрий Мудров: «Дорогие друзья! С большим удовольствием приветствую вас сегодня. В первую очередь, хочу представить вам Миодрага-Мишу Бранковича, выдающегося сербского фотохудожника и автора представленных работ. Это событие — прекрасный повод для нашей встречи, для того чтобы собраться, посмотреть и поразмышлять».

Сербия и Россия — это две ветви одной большой православной культуры, заметил он: «На протяжении веков они шли рука об руку, и, к счастью, продолжают это делать и сегодня. Мы, имея свои глубокие духовные традиции и богатое культурное наследие, всегда помним о Сербии. Мы ценим, любим и приветствуем наших сербских братьев».

«На протяжении многих лет мы сотрудничаем с этим замечательным человеком, который ярко представляет сербскую культурную жизнь и духовность. Наш замечательный музей является образцом сотрудничества в рамках великой духовной миссии, которую несёт Русская православная церковь и русская культура как важнейшая составляющая жизни нашего общества. Мне очень приятно быть сегодня в Псковской областной библиотеке. Я с уважением отношусь к тому, что эта библиотека носит имя Валентина Яковлевича Курбатова. Я могу говорить об этом с уверенностью, так как был знаком с Валентином более пятидесяти лет».

Миодраг-Миша Бранкович родился в 1954 году в Цетине и с 1978 года — член Ассоциации фото- и кинодеятелей Сербии. Своё творчество он посвятил природе и православной архитектуре Балканского региона. Фотопроекты автора уже экспонировались в Сербии, Черногории, Франции, Германии и России. В России он также фотографировал русские монастыри, например, среди них: Александро-Невская лавра, Александро-Свирский, Коневецкий, Тихвинский и Валаамский.





Своей речью фотохудожника из Сербии встретил представитель МИД России в Пскове Валентин Сазонов: «Дорогие друзья, коллеги, организаторы, дорогой фотохудожник, от лица Министерства иностранных дел Российской Федерации, от его представительства в Пскове: добро пожаловать в Псков. В первую очередь мы благодарны за ваше решение провести и организовать данную выставку в нашем древнем городе, которые вместе с Сербией объединены православной религией».



Народы России и Сербии объединяет не только общая история, но и общие традиционные ценности, в борьбе за которые Сербия является одним из ведущих партнёров РФ в Европе, за что этой стране отдельная благодарность, продолжил Валентин Сазонов.

«Сегодняшняя выставка может стать объединяющим шагом между Сербией и Псковом. Можем найти новые контакты, устроить новые мосты между нашими странами. Большое спасибо вам. Надеюсь, что сегодняшняя выставка будет пользоваться успехом», - заключил представитель МИД России в Пскове.





Помощница художника перевела с сербского языка его слова псковичам:

«Миодраг-Миша Бранкович выражает огромную благодарность всем организаторам. То, что почувствовал Миодраг в своём сердце, вашу любовь, позитивную энергию, буквально наполнило его. Первый раз приехав в Псков, он тоже был удивлён. Здесь явилось чудо — посещение монастыря Святого Саввы Крыпецкого. Святой Савва родом из Сербии. Один из сербов стал русским святым. Это вызывает просто невероятную бурю чувств, причём все эти чувства позитивные. А что касается самой выставки, здесь небольшое количество работ, которые Миша Бранкович сделал за 20 лет своего пути. Миша очень надеется, что вы, когда посмотрите на эти работы, в какой-то мере почувствуете то же, что почувствовал и Миша, приехав к вам в гости, как будто вы побывали в гостях у братского сербского народа. Огромное всем спасибо. Давайте дружить народами».





В ходе церемонии открытия выставки у гостей появилась возможность лично пообщаться с автором, задать вопросы и ознакомиться с деталями творческого пути фотографа.

Выставка будет работать до 28 февраля в часы работы библиотеки по адресу: город Псков, улица Профсоюзная, дом 2.

На церемонии открытия присутствовал экс-губернатор Псковской области Владислав Туманов. Он рассказал о своем глубоком уважении к сербской и православной культуре, о значимости исторических и религиозных реликвий и поделился впечатлениями от посещения святых мест, подчеркивая связь между Сербией и Псковом.





В библиотеке напомнили об исторической и духовной связи России и Сербской православной церкви, уходящей корнями в эпоху святого Саввы Сербского и сохранившейся до настоящего времени. На территории Сербии, Афона и стран бывшей Югославии располагаются многочисленные духовные центры и монастыри, многие из которых пережили разрушения в период османских завоеваний и в XX веке.