Юрий Тынянов — гений без места. Гении земли Псковской

«Счастье в жизни, а жизнь в работе» — таков девиз выпускников Псковской мужской гимназии 1912 года.

Придумал его получивший в тот год аттестат зрелости Юрий Тынянов. В будущем — видный литературовед, писатель и киносценарист. О его псковских годах, повлиявших на становление личности, о заслугах перед отечественным искусством и об отсутствии должного уровня уважения от «полуродного города» — в видеофильме «ПЛН-ТВ» из проекта «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, рассказывая о связанных с Псковщиной выдающихся деятелях культуры.