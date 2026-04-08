Юрий Тынянов. Гений без места

Основоположник жанра исторического романа и литературовед Юрий Тынянов юношеские годы провел в Пскове. Незадолго до революции он окончил здесь мужскую гимназию и в эти годы обрел верных товарищей и любовь всей жизни, ради которой в Первую мировую войну даже перешел линию фронта. Он писал не только романы, но и сценарии для зарождавшегося жанра киноискусства, и как ученый разрабатывал теорию стихосложения. Сегодня Юрий Тынянов стал героем проекта «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В серии видеофильмов, радиопрограмм и публицистических статей мы рассказываем о связанных с Псковщиной выдающихся деятелях культуры.
«Счастье в жизни, а жизнь в работе»
Юрий Тынянов приехал в Псков без малого в 10 лет – получать школьное образование в губернской мужской классической гимназии, учебном заведении, основанном еще при Екатерине Великой. Родился он в 1894 году в городе Режица Витебской губернии (сегодня он называется Резекне и находится в Латвии). «Город был небольшой, холмистый, очень разный, - вспоминал позже писатель. - На холме – развалины Ливонского замка, внизу – еврейские переулки, а за речкой – раскольничий скит. До войны город был Витебской губернии, теперь – латвийский. В городе одновременно жили евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран. Староверы были похожи на суриковских стрельцов. В скиту тёк по жёлтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками».
Табель об успеваемости 15-летнего Юрия Тынянова за шестой класс. Фото из музея псковской школы №1.
Семья Тыняновых была состоятельной, отец - доктор, мать - дочка фабриканта-кожевенника, унаследовавшая семейное предприятие. Вероятно, начальное домашнее обучение мальчику дали превосходное - в гимназию он поступил сразу в первый класс, минуя подготовительный год. За партой демонстрировал превосходные результаты, из класса в класс переводился с наградами первой или второй степени, а выпустился из гимназии с серебряной медалью.
Попав на берега Великой в нежном возрасте, Тынянов позже будет называть Псков «полуродным городом». Здесь он прожил все восемь лет, необходимых для полного освоения гимназического курса.
Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Август Летавет. Фото из музея псковской школы №1.
Самая тесная дружба объединила однокашников Юрия Тынянова, Льва Зильбера (в будущем - первооткрывателя клещевого энцефалита, его историю мы ранее подробно рассказывали) и Августа Летавета (будущего академика и директора НИИ гигиены труда). Тынянов вспоминал, как проводил с товарищами время на крепостных стенах, катался в лодке по Великой (иногда гимназисты приглашали с собою гимназисток), упоминал прогулки за город до Крестов и в Корытово, виденные им кулачные бои между «завеличенскими» и «запсковскими». В юношеских воспоминаниях Льва Зильбера сам Тынянов предстает фигурой «вспыльчивой, непримиримой, начитанной».
Тынянов писал стихи. Но главным делом, которому ещё в гимназии он решил посвятить жизнь, была история русской литературы.
«Глубокая, всепоглощающая любовь к нашей литературе была основной чертой всей жизни Тынянова. Лишь поняв и объяснив её, можно понять и объяснить его жизнь. И наука его, которой он не переставал заниматься, уже будучи известным романистом, была, в сущности, не чем иным, как жадным стремлением изучить русскую литературу, открыть и объяснить чудо этой литературы», - написал много позже младший брат Льва Зильбера Вениамин, смотревший на всю компанию снизу вверх.
Вспоминал он Тынянова и такими словами: «Среди этих юношей, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на реке Великой, решать философские проблемы века, он был и самым простым и самым содержательно – сложным. Он был веселее всех. Он заразительно хохотал, передразнивая товарищей, подражая учителям, и вдруг уходил в себя, становился задумчив, сосредоточен». До конца дней Вениамин будет называть Тынянова не просто старшим товарищем - своим учителем в литературе. Вступив во взрослую жизнь, возьмет псевдоним Каверин, напишет роман «Два капитана» и женится на сестре Тынянова Лидии.
А Юрий Тынянов возьмет в жены сестру Льва Зильбера и Вениамина Каверина - Елену, в этом браке в 1917 году родится дочь Инна. В 1918 году, когда Елена с маленькой дочкой будет гостить в Пскове у родителей, город угодит под немецкую оккупацию, и Юрий Тынянов перейдет линию фронта, чтобы забрать своих в Петроград.
Вениамин Каверин и Юрий Тынянов с семьями. Фото из музея псковской школы №1.
А пока на дворе безоблачные гимназические годы. Во время учебы Юрий Тынянов снимал вместе с двоюродным братом и однокашником Мироном Гаркави «большую отдельную комнату» в доме Кузнецова на Верхне-Петропавловской улице. Жили на полном пансионе, то есть в плату входило питание. Август Летавет вспоминал, что в комнате Тынянова и Гаркави «всегда было уютно, велись серьезные разговоры - о литературе, о жизни, мечталось по-юношески».
В выпускном классе, в 1912-м году, Юрий Тынянов снялся на фотокарточку в родной Режице. Фото из музея псковской школы №1.
Дом, где жил в Пскове Юрий Тынянов, - почти ему ровесник. Зажиточный горожанин из крестьянского сословия Петр Кузнецов возвел свою двухэтажку в 1889 году, то есть за пять лет до рождения будущего писателя. Специалисты называют здание образцом рядовой застройки губернского Пскова. В те же годы, что гимназисты снимали у хозяина комнату, его дом служил явочной квартирой для революционеров, здесь собиралась редакция подпольной газеты «Оса».
Сегодня улица носит имя Воровского. Дом №9, где жили Тынянов и Гаркави, пережил обе мировых войны - но не современную бесхозяйственность.
Дом Кузнецова в апреле 2026-го года. По некоторым данным, нынешний частный владелец собирается открыть здесь гостиницу.
Еще в 80-е годы здесь планировали открыть литературный музей, посвятив его всем писателям, связанным с псковской землей. И конечно, Юрию Тынянову. Идею использовать именно этот дом отстаивала Тамара Вересова, председатель регионального отделения Союза краеведов и член Союза писателей. Именно она обнаружила дом Кузнецова как место жительства Тынянова в Пскове, а также подробно исследовала гимназический период жизни писателя, поделившись своими находками в книге «Юрий Тынянов в Пскове».
Музеефикацию наследия Тынянова горячо поддерживал Вениамин Каверин. Уже неизлечимо больной, в 1989 году он перечислил для будущего музея 3 тысячи рублей, преподнес ему в дар сохранившуюся часть библиотеки Тынянова и сборники его произведений, писал в Министерство культуры. В том же году Вениамин Каверин скончался, а вскоре приказала жить и страна, в которой планировали открыть музей литераторов. Эти намерения в свое время спасли дом Кузнецова от сноса, но сегодня он в статусе объекта культурного наследия регионального значения догнивает свой век в безвестности.
Табличка на заборе сообщает о том, что в начале прошлого века здесь хранилась нелегальная литература и собирались социал-демократы. Про Тынянова - ни слова.
А бывшая мужская гимназия называется средней школой №1. Пока что наиболее полно с псковским периодом жизни Юрия Тынянова можно познакомиться в музее этой школы, которым руководит педагог Елена Баженова.
Формалист-новатор
Дальнейшие годы Юрия Тынянова после отъезда из Пскова, состоявшегося в 1912 году, были связаны с Петербургом-Петроградом-Ленинградом. В 1919 году после учебы на историко-филологическом факультете он получает диплом университета Северной столицы. В студенческие годы является активным участником Пушкинского кружка, и другие члены подмечают его внешнее сходство с Пушкиным. Позже свое самое масштабное художественное произведение Юрий Тынянов назовет просто, по фамилии главного героя - «Пушкин». При жизни автора выйдет две части романа, а третью он не успеет окончить. Также героями его романов стали поэт и лицейский товарищ Пушкина Вильгельм Кюхельбекер («Кюхля») и автор «Горя от ума» Александр Грибоедов («Смерть Вазир-Мухтара»). По мотивам последней книги в 2010 году выпустили телесериал. Она также была экранизирована в советские годы, как и «Кюхля», а свою повесть «Подпоручик Киже» автор сам превратил в киносценарий - как и гоголевскую «Шинель», а еще написал оригинальный сценарий для ленты «Союз великого дела».
Смотрите видеофильм о Юрии Тынянове, снятый «ПЛН-ТВ» в цикле «Гении земли Псковской».
В 20-30-е годы переводил немецкого поэта Гейне. Известно, что собственные стихи Тынянов начал складывать еще во время учебы в Пскове. Например, перу гимназиста принадлежат такие строки:
Над старыми башнями звезды сияют
И льют голубые огни,
А башни безмолвно и гордо внимают
Трепещущей звездной любви.
Юрия Тынянова называют основоположником жанра исторического романа в отечественной литературе. Но он - не только талантливый писатель, но и выдающийся ученый. Неспроста многие главные герои его произведений - литераторы. Отечественные филологи хорошо знают литературоведа Юрия Тынянова. «Умел превращать искусство в науку, а науку - в искусство», - говорил про старшего товарища Вениамин Каверин. Юрий Тынянов написал многочисленные работы по истории и теории литературы, в том числе о проблемах стихотворного языка. Он - один из главных представителей русского формализма в литературоведении, новаторской школы советской филологии, приверженцы которой видели в форме произведения ключ к превращению литературы в точную науку.
С ранней молодости литератор страдал рассеянным склерозом, болезнь прогрессировала, мешая работе и полноценной жизни. Когда весной 1943 года Юрий Тынянов оказался в палате столичной Кремлевской больницы, все, что могли врачи - немного облегчить страдания. В декабре того же года литературовед и писатель скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище.
Слушайте радиопередачу о Юрии Тынянове, вышедшую на «ПЛН FM» в цикле «Гении земли Псковской».
Наследие Юрия Тынянова не продвигается должным образом - так считают многие, понимающие и ценящие его вклад в науку и искусство. Например, планы по созданию музея Юрия Тынянова вынашивали не только в Пскове. Такой же хотели открыть в Петербурге, но и там - не срослось.
В школьной программе Тынянов - «необязательный» писатель, чтение даже небольших его повестей остается на усмотрение учителя.
В родном Тынянову Резекне и в Риге с 1982 года по инициативе Вениамина Каверина раз в два года проходили Тыняновские чтения — международная конференция, участники которой разрабатывали проблемы истории и теории литературы. В последний раз в Латвии чтения состоялись в 2016 году. Через два года девятнадцатые чтения принимал государственный музей Булгакова в Москве. К дате следующих чтений разгорелась пандемия, а в 2021 году ковид оборвал жизнь филолога Мариэтты Чудаковой, руководившей оргкомитетом чтений. Состоятся ли когда-нибудь двадцатые Тыняновские чтения? Готового ответа на этот вопрос нет.
В феврале нынешнего года Центральной городской библиотеке Пскова местная Дума присвоила имя Юрия Тынянова. В его честь здесь проводят просветительские программы. Например, в 2024 году к 130-летию писателя в выставке плакатов и иллюстраций «Читая Тынянова» приняли участие студенты Резекненской технологической академии из Латвии. Но, конечно, возможностей одной только библиотеки недостаточно для масштабного продвижения наследия Юрия Тынянова.
Юрий Тынянов оставил яркий след в истории отечественной литературы и литературоведения. А на формирование его взглядов в самом пластичном возрасте повлияли восемь псковских лет, заложивших основы личности будущего писателя и ученого. Возможно, однажды Псков все-таки сумеет по достоинству оценить и представить свой вклад в становление выдающегося деятеля литературы и науки.
Юлия Магера