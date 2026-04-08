Юрий Тынянов. Гений без места

Основоположник жанра исторического романа и литературовед Юрий Тынянов юношеские годы провел в Пскове. Незадолго до революции он окончил здесь мужскую гимназию и в эти годы обрел верных товарищей и любовь всей жизни, ради которой в Первую мировую войну даже перешел линию фронта. Он писал не только романы, но и сценарии для зарождавшегося жанра киноискусства, и как ученый разрабатывал теорию стихосложения. Сегодня Юрий Тынянов стал героем проекта «Гении земли Псковской», который «Гражданская пресса» реализует при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В серии видеофильмов, радиопрограмм и публицистических статей мы рассказываем о связанных с Псковщиной выдающихся деятелях культуры.

«Счастье в жизни, а жизнь в работе»

Юрий Тынянов приехал в Псков без малого в 10 лет – получать школьное образование в губернской мужской классической гимназии, учебном заведении, основанном еще при Екатерине Великой. Родился он в 1894 году в городе Режица Витебской губернии (сегодня он называется Резекне и находится в Латвии). «Город был небольшой, холмистый, очень разный, - вспоминал позже писатель. - На холме – развалины Ливонского замка, внизу – еврейские переулки, а за речкой – раскольничий скит. До войны город был Витебской губернии, теперь – латвийский. В городе одновременно жили евреи, белорусы, великорусы, латыши, и существовало несколько веков и стран. Староверы были похожи на суриковских стрельцов. В скиту тёк по жёлтым пескам ручей, звонили в било (отрезки рельсов; колокола были запрещены), справляли на бешеных конях свадьбы. Потом разводились, и тогда тоже мчались на конях, загоняли их. Там ходили высокие русские люди XVII века; старики носили длинные кафтаны, широкополые шляпы; бороды были острые, длинные, сосульками».

Табель об успеваемости 15-летнего Юрия Тынянова за шестой класс. Фото из музея псковской школы №1.

Семья Тыняновых была состоятельной, отец - доктор, мать - дочка фабриканта-кожевенника, унаследовавшая семейное предприятие. Вероятно, начальное домашнее обучение мальчику дали превосходное - в гимназию он поступил сразу в первый класс, минуя подготовительный год. За партой демонстрировал превосходные результаты, из класса в класс переводился с наградами первой или второй степени, а выпустился из гимназии с серебряной медалью.

Попав на берега Великой в нежном возрасте, Тынянов позже будет называть Псков «полуродным городом». Здесь он прожил все восемь лет, необходимых для полного освоения гимназического курса.

У псковских гимназистов была традиция: каждый выпуск придумывал свой лозунг, который отчеканивали на памятных медалях. Автором девиза выпускников 1912 года стал Юрий Тынянов: «Счастье в жизни, а жизнь в работе».

Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Август Летавет. Фото из музея псковской школы №1.

Самая тесная дружба объединила однокашников Юрия Тынянова, Льва Зильбера (в будущем - первооткрывателя клещевого энцефалита, его историю мы ранее подробно рассказывали) и Августа Летавета (будущего академика и директора НИИ гигиены труда). Тынянов вспоминал, как проводил с товарищами время на крепостных стенах, катался в лодке по Великой (иногда гимназисты приглашали с собою гимназисток), упоминал прогулки за город до Крестов и в Корытово, виденные им кулачные бои между «завеличенскими» и «запсковскими». В юношеских воспоминаниях Льва Зильбера сам Тынянов предстает фигурой «вспыльчивой, непримиримой, начитанной».

Тынянов писал стихи. Но главным делом, которому ещё в гимназии он решил посвятить жизнь, была история русской литературы.

«Глубокая, всепоглощающая любовь к нашей литературе была основной чертой всей жизни Тынянова. Лишь поняв и объяснив её, можно понять и объяснить его жизнь. И наука его, которой он не переставал заниматься, уже будучи известным романистом, была, в сущности, не чем иным, как жадным стремлением изучить русскую литературу, открыть и объяснить чудо этой литературы», - написал много позже младший брат Льва Зильбера Вениамин, смотревший на всю компанию снизу вверх.

Вспоминал он Тынянова и такими словами: «Среди этих юношей, кончавших гимназию, много занимавшихся и успевавших одновременно влюбляться, проводить ночи в лодках на реке Великой, решать философские проблемы века, он был и самым простым и самым содержательно – сложным. Он был веселее всех. Он заразительно хохотал, передразнивая товарищей, подражая учителям, и вдруг уходил в себя, становился задумчив, сосредоточен». До конца дней Вениамин будет называть Тынянова не просто старшим товарищем - своим учителем в литературе. Вступив во взрослую жизнь, возьмет псевдоним Каверин, напишет роман «Два капитана» и женится на сестре Тынянова Лидии.

А Юрий Тынянов возьмет в жены сестру Льва Зильбера и Вениамина Каверина - Елену, в этом браке в 1917 году родится дочь Инна. В 1918 году, когда Елена с маленькой дочкой будет гостить в Пскове у родителей, город угодит под немецкую оккупацию, и Юрий Тынянов перейдет линию фронта, чтобы забрать своих в Петроград.

Вениамин Каверин и Юрий Тынянов с семьями. Фото из музея псковской школы №1.

А пока на дворе безоблачные гимназические годы. Во время учебы Юрий Тынянов снимал вместе с двоюродным братом и однокашником Мироном Гаркави «большую отдельную комнату» в доме Кузнецова на Верхне-Петропавловской улице. Жили на полном пансионе, то есть в плату входило питание. Август Летавет вспоминал, что в комнате Тынянова и Гаркави «всегда было уютно, велись серьезные разговоры - о литературе, о жизни, мечталось по-юношески».

В выпускном классе, в 1912-м году, Юрий Тынянов снялся на фотокарточку в родной Режице. Фото из музея псковской школы №1.

Дом, где жил в Пскове Юрий Тынянов, - почти ему ровесник. Зажиточный горожанин из крестьянского сословия Петр Кузнецов возвел свою двухэтажку в 1889 году, то есть за пять лет до рождения будущего писателя. Специалисты называют здание образцом рядовой застройки губернского Пскова. В те же годы, что гимназисты снимали у хозяина комнату, его дом служил явочной квартирой для революционеров, здесь собиралась редакция подпольной газеты «Оса».

Сегодня улица носит имя Воровского. Дом №9, где жили Тынянов и Гаркави, пережил обе мировых войны - но не современную бесхозяйственность.

Дом Кузнецова в апреле 2026-го года. По некоторым данным, нынешний частный владелец собирается открыть здесь гостиницу.

Еще в 80-е годы здесь планировали открыть литературный музей, посвятив его всем писателям, связанным с псковской землей. И конечно, Юрию Тынянову. Идею использовать именно этот дом отстаивала Тамара Вересова, председатель регионального отделения Союза краеведов и член Союза писателей. Именно она обнаружила дом Кузнецова как место жительства Тынянова в Пскове, а также подробно исследовала гимназический период жизни писателя, поделившись своими находками в книге «Юрий Тынянов в Пскове».

Музеефикацию наследия Тынянова горячо поддерживал Вениамин Каверин. Уже неизлечимо больной, в 1989 году он перечислил для будущего музея 3 тысячи рублей, преподнес ему в дар сохранившуюся часть библиотеки Тынянова и сборники его произведений, писал в Министерство культуры. В том же году Вениамин Каверин скончался, а вскоре приказала жить и страна, в которой планировали открыть музей литераторов. Эти намерения в свое время спасли дом Кузнецова от сноса, но сегодня он в статусе объекта культурного наследия регионального значения догнивает свой век в безвестности.

Табличка на заборе сообщает о том, что в начале прошлого века здесь хранилась нелегальная литература и собирались социал-демократы. Про Тынянова - ни слова.

А бывшая мужская гимназия называется средней школой №1. Пока что наиболее полно с псковским периодом жизни Юрия Тынянова можно познакомиться в музее этой школы, которым руководит педагог Елена Баженова.

Формалист-новатор

Дальнейшие годы Юрия Тынянова после отъезда из Пскова, состоявшегося в 1912 году, были связаны с Петербургом-Петроградом-Ленинградом. В 1919 году после учебы на историко-филологическом факультете он получает диплом университета Северной столицы. В студенческие годы является активным участником Пушкинского кружка, и другие члены подмечают его внешнее сходство с Пушкиным. Позже свое самое масштабное художественное произведение Юрий Тынянов назовет просто, по фамилии главного героя - «Пушкин». При жизни автора выйдет две части романа, а третью он не успеет окончить. Также героями его романов стали поэт и лицейский товарищ Пушкина Вильгельм Кюхельбекер («Кюхля») и автор «Горя от ума» Александр Грибоедов («Смерть Вазир-Мухтара»). По мотивам последней книги в 2010 году выпустили телесериал. Она также была экранизирована в советские годы, как и «Кюхля», а свою повесть «Подпоручик Киже» автор сам превратил в киносценарий - как и гоголевскую «Шинель», а еще написал оригинальный сценарий для ленты «Союз великого дела».

В 20-30-е годы переводил немецкого поэта Гейне. Известно, что собственные стихи Тынянов начал складывать еще во время учебы в Пскове. Например, перу гимназиста принадлежат такие строки:

Над старыми башнями звезды сияют

И льют голубые огни,

А башни безмолвно и гордо внимают

Трепещущей звездной любви.

Юрия Тынянова называют основоположником жанра исторического романа в отечественной литературе. Но он - не только талантливый писатель, но и выдающийся ученый. Неспроста многие главные герои его произведений - литераторы. Отечественные филологи хорошо знают литературоведа Юрия Тынянова. «Умел превращать искусство в науку, а науку - в искусство», - говорил про старшего товарища Вениамин Каверин. Юрий Тынянов написал многочисленные работы по истории и теории литературы, в том числе о проблемах стихотворного языка. Он - один из главных представителей русского формализма в литературоведении, новаторской школы советской филологии, приверженцы которой видели в форме произведения ключ к превращению литературы в точную науку.

С ранней молодости литератор страдал рассеянным склерозом, болезнь прогрессировала, мешая работе и полноценной жизни. Когда весной 1943 года Юрий Тынянов оказался в палате столичной Кремлевской больницы, все, что могли врачи - немного облегчить страдания. В декабре того же года литературовед и писатель скончался и был похоронен на Ваганьковском кладбище.

Наследие Юрия Тынянова не продвигается должным образом - так считают многие, понимающие и ценящие его вклад в науку и искусство. Например, планы по созданию музея Юрия Тынянова вынашивали не только в Пскове. Такой же хотели открыть в Петербурге, но и там - не срослось.

В школьной программе Тынянов - «необязательный» писатель, чтение даже небольших его повестей остается на усмотрение учителя.

В родном Тынянову Резекне и в Риге с 1982 года по инициативе Вениамина Каверина раз в два года проходили Тыняновские чтения — международная конференция, участники которой разрабатывали проблемы истории и теории литературы. В последний раз в Латвии чтения состоялись в 2016 году. Через два года девятнадцатые чтения принимал государственный музей Булгакова в Москве. К дате следующих чтений разгорелась пандемия, а в 2021 году ковид оборвал жизнь филолога Мариэтты Чудаковой, руководившей оргкомитетом чтений. Состоятся ли когда-нибудь двадцатые Тыняновские чтения? Готового ответа на этот вопрос нет.

В феврале нынешнего года Центральной городской библиотеке Пскова местная Дума присвоила имя Юрия Тынянова. В его честь здесь проводят просветительские программы. Например, в 2024 году к 130-летию писателя в выставке плакатов и иллюстраций «Читая Тынянова» приняли участие студенты Резекненской технологической академии из Латвии. Но, конечно, возможностей одной только библиотеки недостаточно для масштабного продвижения наследия Юрия Тынянова.

Юрий Тынянов оставил яркий след в истории отечественной литературы и литературоведения. А на формирование его взглядов в самом пластичном возрасте повлияли восемь псковских лет, заложивших основы личности будущего писателя и ученого. Возможно, однажды Псков все-таки сумеет по достоинству оценить и представить свой вклад в становление выдающегося деятеля литературы и науки.



Юлия Магера