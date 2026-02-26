Концерт группы «ПилОт» к 15-летию альбома «Осень» состоится в Пскове

15-летие альбома «Осень» отметит группа «ПилОт» на большом концерте в клубе «Нора» в Пскове 27 февраля, сообщается в группе встречи в соцсети «ВКонтакте».
На большом концерте группы будет сыграна вся пластинка-юбиляр, а также раритетные музыкальные полотна, среди которых песни «Цветные стекла», «Желтый дом» и «Где ты?».
Отмечается, что за почти 30 лет группой созданы альбомы, которые носят почётный статус легендарных пластинок русского рока; песни, которые знает и любит вся страна; строчки, которые давно стали по-настоящему народными.
Начало в 20:00.