Концерт органной музыки «Искупление» состоится в псковском храме 8 марта

Концерт органной музыки «Искупление» пройдет в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове 8 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы концерта.

Изображение: свящ. Сергей Альхименок

настоятель Прихода Пресвятой Троицы РКЦ в Пскове

Начало в 17:00.

На концерте выступит органист, студент 4 курса Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Николая Римского-Корсакова, преподаватель детской музыкальной школы имени Николая Римского-Корсакова, лауреат и дипломант всероссийских и международных конкурсов Владимир Рыбаков.

В программе концерта прозвучат произведения композиторов XVII-XXI веков, таких как Иоганн Себастьян Бах, Дитрих Букстехуде, Иоганнес Брамс, Иоганн Баптист Регер и Дитрих Веерчейко.

Концерт продлится 70 минут без антракта, перед началом прозвучит художественное слово.

Посещение осуществляется по пригласительным, которые можно получить перед началом мероприятия. Храм открывается за 45 минут до концерта. Рекомендуется посещение для всех слушателей старше десяти лет.

По вопросам можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7 (911) 209-59-53. Храм находится по адресу: Псков, улица Плехановский Посад, 64.