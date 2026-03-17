Отборочный концерт «Поехали» псковского «Доброго рока» состоится 18 апреля

Отборочный концерт «Поехали» в рамках клубного фестиваля «Экватор "Доброго рока"» пройдет в Пскове 18 апреля, сообщил Псковской Ленте Новостей директор фестиваля «Добрый рок» Андрей Семенов.

Изображение: группа в социальной сети «ВКонтакте» «Добрый рок | Псков»

Мероприятие состоится в баре «Нора». Вход откроется в 18:00, старт концерта запланировали на 19:00.

В этом году на сцене выступят три претендента: группа Murky Dreams из Москвы, коллектив «Третье дыхание» из Пыталово и проект «Радио Стокгольм» из Санкт-Петербурга. Также на мероприятии будут гости: группа «Капитан Смоллетт» из Пскова, коллектив FREELITE из Полоцка (Беларусь) и группа «Чёртово колесо» из Пскова.

В рамках мероприятия зрители смогут насладиться музыкой и выбрать лучших исполнителей. 

«Добрый рок» пройдет в июле в деревне Слопыгино Палкинского округа.  

Информационную поддержку фестивалю оказывают Псковская Лента Новостей и «Наше радио Псков» (103.0 FM).

