Осетинские песни мужского хора филиала Мариинского театра звучали в Пскове

Концерт мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия – Алания состоялся сегодня на сцене Псковской областной филармонии в рамках 52-го Фестиваля русской музыки. Коллектив представил песни на стихи основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, старинные обрядовые и культовые песнопения, эпические сказания и танцевальные наигрыши в сопровождении этнических инструментов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

История коллектива берет начало в 1998 году, когда профессиональный хор был создан на основе ранее действующего коллектива. В 2001 году он получил статус государственного — мужского хора национальной песни Северо-Осетинской государственной филармонии. С момента основания и по сей день художественным руководителем коллектива является Ольга Джанаева. В 2017 году хор вошел в структуру филиала Мариинского театра во Владикавказе.

Сегодня мужской хор национальной песни — один из ведущих коллективов республики, хранитель аутентичных певческих традиций и активный просветитель осетинской музыкальной культуры. Репертуар хора охватывает все жанры национального песенного фольклора: историко-героические и историко-бытовые песни, мифологические и культовые напевы, обрядовые, трудовые, танцевальные композиции. Значительную часть составляют сочинения осетинских композиторов — как признанных классиков, так и современных авторов.

В репертуар вошли сочинения Резвана Цорионти, Феликса Алборова, Булата Газданова, Ацамаза Макоева, Ларисы Кануковой и других авторов.

Напомним, Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Программа в этом году отличается тематическим направлением «Единство народов России». За неделю зрители могут услышать произведения музыкальных коллективов разных регионов страны.