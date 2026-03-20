 
Культура

Осетинские песни мужского хора филиала Мариинского театра звучали в Пскове

0

Концерт мужского хора национальной песни филиала Мариинского театра в Республике Северная Осетия – Алания состоялся сегодня на сцене Псковской областной филармонии в рамках 52-го Фестиваля русской музыки. Коллектив представил песни на стихи основоположника осетинской литературы Коста Хетагурова, старинные обрядовые и культовые песнопения, эпические сказания и танцевальные наигрыши в сопровождении этнических инструментов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

История коллектива берет начало в 1998 году, когда профессиональный хор был создан на основе ранее действующего коллектива. В 2001 году он получил статус государственного — мужского хора национальной песни Северо-Осетинской государственной филармонии. С момента основания и по сей день художественным руководителем коллектива является Ольга Джанаева. В 2017 году хор вошел в структуру филиала Мариинского театра во Владикавказе.

Сегодня мужской хор национальной песни — один из ведущих коллективов республики, хранитель аутентичных певческих традиций и активный просветитель осетинской музыкальной культуры. Репертуар хора охватывает все жанры национального песенного фольклора: историко-героические и историко-бытовые песни, мифологические и культовые напевы, обрядовые, трудовые, танцевальные композиции. Значительную часть составляют сочинения осетинских композиторов — как признанных классиков, так и современных авторов.

 

В репертуар вошли сочинения Резвана Цорионти, Феликса Алборова, Булата Газданова, Ацамаза Макоева, Ларисы Кануковой и других авторов.

Напомним, Фестиваль русской музыки реализуется в рамках нацпроекта «Семья». Программа в этом году отличается тематическим направлением «Единство народов России». За неделю зрители могут услышать произведения музыкальных коллективов разных регионов страны. 

Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026