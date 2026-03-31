Казанский режиссёр о сохранении исторической точности: Осовременивание — это тонкий путь

Действие спектакля «Два капитана» охватывает несколько исторических периодов начала XX века и точно воспроизводит временную линию романа без осовременивания. Об этом сообщил режиссёр постановки Радион Букаев из Казани в эфире радио ПЛН FM. 

Постановка сохранит историческую точность и покажет героев в рамках временного промежутка, который охватывает оригинальное произведение. «Действие в романе происходит примерно около тридцати с небольшим лет. И у нас будет также. У нас будет достаточно точно заявлено время через костюмы, то есть это всё десятые годы, двадцатые годы, тридцатые годы и начало Великой Отечественной войны. Это всё остаётся», — пояснил Радион Букаев.

Он также отметил: «Я считаю, что осовременивание романа на родине автора — это очень тонкий, скользкий путь. И надо относиться к этому бережно и не нужно».

Команда сознательно отказалась от переноса действия спектакля в современность. Постановка сохранит событийный ряд произведения Вениамина Каверина. «Цепочку становления характера Сани Григорьева в данной ситуации можно прочитать в романе. Какие-то подробности жизни людей тех лет — это тоже можно прочитать в романе. Мы рассказываем сегодня эту историю», — сказал Радион Букаев.

По его словам, постановка опирается на исторический контекст и передаёт особенности жизни разных десятилетий XX века через сюжет и визуальные решения. «Мы рассказываем на такую тему, которая вечна, но при этом сохраняем время, в котором живут герои», — добавил режиссёр.

Напомним, премьера спектакля «Два капитана» режиссера Радиона Букаева в Пскове состоится 17 апреля. 

