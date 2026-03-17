Псковский театр драмы анонсировал спектакли на май и июнь

Псковский академический театр драмы им. А.С. Пушкина анонсировал программу мая и июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе театра.

В мае театр отпразднует свое 120-летие и представит два новых бэби-спектакля, в июне примет с гастролями московский Театр на Таганке. Также в афишу вошли премьеры последних лет и спектакли, давно ставшие визитными карточками Псковской драмы.

В мае и июне продолжатся показы спектакля «Два капитана», поставленного к юбилею театра (премьера состоится 17 апреля). Роман Вениамина Каверина впервые получит сценическое воплощение в родном городе автора. Режиссером «Двух капитанов» станет главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев.

Маленьких зрителей Псковский театр драмы порадует двумя премьерами. Бэби-спектакль «Один день в лесу», вошедший в репертуар театра еще в конце прошлого года, но с тех пор не исполнявшийся, приглашает малышей прогуляться по лесу и встретиться с его обитателями. Вместе с артистами они смогут покормить синицу, помочь белкам строить гнездо, запустить кораблики по ручью. Режиссер спектакля — Арина Юдинцева (Санкт-Петербург), художник — Анна Белопухова (Санкт-Петербург).

Зрители бэби-спектакля «Океан» отправятся в захватывающее путешествие на дно океана вместе с мечтательным героем. Им откроется удивительный подводный мир, где среди водорослей и рыб скрываются неожиданные находки. Режиссер — Евгения Таныгина (Москва). Художник — Александра Лыженкова (Тула).

День Победы Псковский театр драмы отметит показом спектакля-концерта «Глядя в небеса…» в постановке художественного руководителя театра Дмитрия Месхиева.

В июне состоятся обменные гастроли Псковского театра драмы и Театра на Таганке. Московская труппа представит пять спектаклей на большой сцене Пушкинского театра: «Lё Тартюф. Комедия» по пьесе Мольера, «Катарсис, или Крах всего святого» Дмитрия Александровича Пригова, чеховский «Вишнёвый сад. Комедия», «Поцелуй. Конармия» Исаака Бабеля, «Фигаро» по мотивам пьесы Пьера Огюстена де Бомарше. В составе труппы приедет в Псков и директор театра — актриса Ирина Апексимова.

«Театр обращает внимание зрителей на показы свежей комедии «Баба Шанель» по пьесе Николая Коляды (режиссер Александр Суховский) и вечера песен российского кино «Где-то на белом свете… Первая серия» (режиссер Дмитрий Месхиев). В афише также спектакли по классике, современной драматургии, музыкальные вечера и детские постановки. Репертуар опубликован на официальном сайте театра. Труппа уйдет на каникулы 1 августа, новый театральный сезон будет открыт в середине сентября», - отметили в театре.