Режиссер о спектакле «Два капитана»: История о бесконечном конфликте мужского и женского начал

Цель постановки «Два капитана» в Псковском театре драмы заключается в создании у зрителя эмоционального впечатления через раскрытие повторяющегося конфликта мужского и женского начал как универсальной жизненной модели. Об этом сообщил режиссер спектакля, главный режиссер Казанского ТЮЗа Радион Букаев в эфире радио ПЛН FM.

Режиссёр отметил, что театр формирует не пересказ литературного произведения, а особое внутреннее переживание зрителя. Он подчеркнул: «Театр производит впечатление. Это такой сгусток эмоций и умозаключений, выражающийся внутри человека». По его словам, именно это впечатление становится конечной целью постановки.

Радион Букаев пояснил, что сознательно сосредоточился на одной ключевой теме, а не на полном содержании романа. Он заявил: «Я рассказываю историю про бесконечный конфликт мужского и женского начал». Режиссёр описал этот конфликт как повторяющийся жизненный сценарий: «Между мужчиной и женщиной случается искра, они влюбляются друг в друга, мужчина строит дом, сажает дерево, появляется ребёнок. И дальше мужчина собирает вещи и уезжает покорять новые земли».

Гость студии видит в сюжете цикличность подобных ситуаций. Он привёл пример из романа: «Капитан Татаринов отправился искать новые пути и не вернулся, оставив жену и маленькую дочь. Когда дочь выросла, она вышла замуж за полярного лётчика, который сделал то же самое — собрал вещи и улетел». Режиссёр добавил: «И вот этот круговорот и повторение — это и есть тот самый конфликт».

Радион Букаев подчеркнул, что воспринимает эту тему через личный опыт и современную реальность. «Я считаю, что нашёл для себя очень эмоциональный узел. Потому что я капитан Татаринов. Сейчас я нахожусь в другом городе, а мои дети пошли в школу, и я их не вижу. И сколько таких ещё "капитанов"», - отметил он.

Театр использует собственные выразительные средства и не стремится передать весь текст произведения, указал гость студии. Он пояснил: «Театр может рассказать только часть романа, исходя из сегодняшнего времени и мироощущения режиссёра». По его словам, именно выбор центральной темы и эмоционального узла формирует содержание постановки.

Напомним, премьера спектакля «Два капитана» в Пскове состоится 17 апреля.